2020'de ithalat düştü, ihracat arttı

KKTC Ticaret Dairesi tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre 2020 yılı dördüncü çeyreğinde Ekim ve Kasım ayları için ihracat ve ithalat rakamları sırasıyla 11,8 milyon ve 197,2 milyon ABD doları olarak gerçekleşti

2020 yılı ilk on bir ayının toplam rakamları ise ihracatta 94,4 milyon ABD doları, ithalatta ise 1.033 milyon ABD doları oldu.

2020 yılı ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ihracat yüzde 22,3 artış gösterirken, toplam ithalatta yüzde 20,4 düşüş gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranlarına bakıldığında 2019 ve 2020 yılları Ocak – Kasım dönemi ortalamalarının sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 9 olarak gerçekleştiği görüldü.

