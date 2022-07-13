20 yıl sonra yeniden Euro ve Dolar eşitlendi

20 yıl sonra ilk kez Euro ve Dolar’ın değeri eşitlendi. Euro'nun yıl başından bu yana Dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 12'ye ulaştı





Avrupa Birliği’nin para birimi Euro ile ABD dolarının değeri 20 yıl sonra eşitlendi. Yılbaşında 1,1370 olan Euro/dolar kuru bugün 1,0003’e kadar geriledi. Aralık 2002 sonrasında ilk kez 1 Euro 1 dolara eşitlendi.

İlk olarak 1 Ocak 1999 tarihinde devreye alınan Euro, Aralık 1999’da doların değerinin altına gerilemiş, Aralık 2002’ye kadar bu durum sürmüştü. Analistler, 1 Euro’nun 90 dolar/cent’e kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor.

SAVAŞ, ENFLASYON VE FAİZ POLİTİKASI VURDU

ABD’de ve Euro bölgesinde tüketici enflasyonu yüzde 8,6’ya yükselmesine rağmen ABD Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikalarının farklılaşması, Ukrayna savaşının Avrupa ekonomilerini daha olumsuz etkilemesi ve artan resesyon korkuları, Euro’nun dolar karşısında hızla değer kaybetmesini beraberinde getirdi. Fed faizi marttan bu yana toplamda 150 baz puan artırıp yarın da 75 baz puanlık daha artışa hazırlanırken Avrupa Merkez Bankası’nın negatif faize devam etmesi bu ancak bu ay ve 25 baz puanla faiz artışlarına başlayacak olması, Euro’nun dolar karşısında kayıp yaşamasına neden oldu.

Farklılaşan faiz politikaları sonucu ABD’de hazine tahvillerinin faizlerini hızla artarken Euro bölgesi ülkelerinin tahvil faizlerinin düşük kalması, yatırımcıların Euro tahvilleri yerine dolar tahvillere yönelmesini sağladı.

ENERJİ KRİZİ VE RESESYON KORKUSU BÜYÜYOR

Ukrayna’nın Rusya’yı işgali ve AB’nin ABD ve İngiltere ile birlikte Rusya’ya karşı uyguladığı sert yaptırım kararları, yaşlı kıta Avrupa’da enerji krizini de beraberinde getirdi. Savaş öncesinde zaten yüksek olan enerji fiyatları, savaş ve yaptırımlarla birlikte daha da yükseldi ve Avrupa’yı sarstı. Resesyon korkusu yaşanırken ECB’nin yüksek enflasyonu frenleyecek faiz artışlarında gecikmesi, Euro’nun 2022’de en çok değer kaybeden para birimlerinden biri olmasını da beraberinde getirdi. Euro’nun değer kaybı Euro kullanan ülkeler için ihracatta rekabet avantajı açısından olumlu olarak görülebilse de zaten rekor düzeyde olan enflasyonu aşağı çekmeyi zorlaştırıyor.

DOLAR 20 YILIN ZİRVESİNDE

Yüksek enflasyonu frenlemek üzere Fed’in diğer ülkelere göre faiz artışında hızlı hareket etmesi, Ukrayna savaşından görece daha az etkilenmesi, hatta enerji ihracatçısı olarak Avrupa’ya satışlarını artırması, riskten kaçan yatırımcıların güvenli liman olarak görmesiyle birlikte ABD dolarının değeri 20 yılın zirvesine yükseldi. Doların Euro dahil 6 büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, dün 108,5 ile 20 yılın zirvesini gördü.



