17 firmayla 32. World Food İstanbul Uluslararası Gıda-Teknolojileri Fuarı'na katıldık

32. World Food İstanbul Uluslararası Gıda-Teknolojileri Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar alanında düzenleniyor. Ülkemizden de fuara Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ortak organizasyonunda 17 yerli üretici firma katıldı

32. World Food İstanbul Uluslararası Gıda-Teknolojileri Fuarı açıldı.

Fuara, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ortak organizasyonunda 17 yerli üretici firma katıldı. Bu oran aynı zamanda, Odanın organize ettiği yurt dışında düzenlenen ihtisas fuarlarına en yüksek aktif katılım oldu.

Fuara, TC Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yer ve stant desteğiyle katılım gerçekleşti.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, fuar 3-6 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar alanında düzenleniyor. 12 A holünde yer alan ülke stantlarımızda, ürün tanıtım ve tadım etkinlikleri düzenleniyor.

Fuarda, bal, macun, pekmez, turşu, bakliyat, süt ürünleri, kanatlı hayvan eti ürünleri, kahve, zeytin-zeytinyağı, lokum-şekerleme, organik un, dondurma, donmuş ürünler ve unlu mamuller yer alıyor.

Fuarda ayrıca, 5 Eylül’de 16.30-17.30 saatleri arasında stantların yanında yer alan etkinlik alanında ülkenin genç şeflerinden öğretim görevlisi Tanya Kilitkayalı, Kıbrıs’a özgü yemek ve tatlı örneklerini içeren sunum etkinliği gerçekleştirecek.

Fuara katılan firmalar şöyle:

“Kantara Gıda, Arden Gıda, Gülgün Süt Mamulleri, E’ler Group, Girne Con Kahve, Yeşil Lefke, Diner Sanayi Karpaz Ürünleri, Çıraklı, Mardo, Onan S.U Frozen Foods Ltd., Bafra Gıda, Meriç Süt Ürünleri, Sunsel Enterprises Ltd., Kırnı (Mustafa Hacıali) Ltd., Ustam Unlu Mamulleri, VEG+Organic Products, Arsal Gıda.”

-Fuar hakkında

WorldFood İstanbul 31 yıldır gıda ve içecek üreticilerinin ve Türkiye’nin önde gelen alıcılarının buluşma noktası olmuştur. Fuar, yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli kişilerle ve alıcılarla bağlantı kurması ve yeni bir pazarda ürünlerini tanıtması için ideal bir ortam sağlıyor. WorldFood İstanbul bir B2B (İşletmeler arası) etkinliği olarak 1 milyar dolarlık bir pazarda şirketlerin satışlarını artırması ve yeni müşteriler elde etmesi için önemli bir platformdur.



Geçtiğimiz yıl fuara 38 ülkeden bin 117 katılımcı stant açtı. Fuarı 64 bin 146 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerin 19 bin 543’ünü 161 ülkeden gelen yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Fuar 14 hol ve 38 bin 148 metre karelik bir alana sahip.