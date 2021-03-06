1500 TL için 55 bin başvuru

Faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara verilecek 1500 TL’lik yardıma 55 bin 131 kişi başvuruda bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık,BRT’deki canlı yayına telefon aracılığıyla katıldı ve kapalı sektördeki çalışanlara verilecek olan 1500 TL’lik yardımlarla ilgili rakamsal verileri paylaştı.

Başvurunun dün sona erdiğini söyleyen Ilık, “Şu ana kadar toplam 55 bin 131 kişi başvuruda bulundu. 9 bin 970 işyeri sahibi yanlarında çalışan 47 bin 308 kişinin 1500 TL yardım alabilmesi için başvuru yaptı. Bu rakama kendi de dahil 5 çalışanı olan küçük esnaf olarak 7 bin 823 kişi daha başvuruda bulundu. Böylelikle toplam rakam 55 bin 131 kişi” dedi.

Fondaki kaynağın bu sayıyı ödemeye yetmediğini anlatan Çelebi Ilık, Maliye Bakanlığı’ndan sağlanacak kaynak ile ödemenin yapılacağını kaydetti.

1500 TL ödemelerin ne zaman yapılacağının Başbakan ya da Çalışma Bakanı tarafından ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydeden Ilık, “Fon yönetim kurulu Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu başkanlığında toplanıp başvuruları ele alıp bundan sonra nasıl olacağını netleştirecek” diye konuştu

2021 Yılı içerisinde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu kararları ile faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara ücret desteği yapılması kararlaştırılmıştı

