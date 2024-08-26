13.Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni 16 Ekim’de yapılacak

İş Kadınları Derneği’nin, Telsim ana sponsorluğunda bu yıl 13’üncüsü düzenleyeceği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni 16 Ekim’de yapılacak.

Ödül töreninde, Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü, Üretime Değer Katan Kadın Girişimci Ödülü, İlham Veren Kadın Girişimci Ödülü, İş Kadınları Derneği Onur Ödülü ve Telsim Özel Ödülü olmak üzere beş farklı kategoride ödüller verilecek.

Bozkırlı, “Her bir kadın girişimcinin işe başlama ve sürdürme hikayesini sadece elde ettikleri başarılar açısından değil, aynı zamanda bu başarıların arkasındaki çabayı, zorluklara karşı gösterdikleri direnç ve iş hayatına getirdikleri farklı bakış açılarıyla birlikte özenle değerlendiriyoruz” dedi.

Jüri sürecinde, seçilen adaylarla iş yerlerinde yapılan görüşmelerin, onların başarılarını daha yakından tanıma ve topluma tanıtma fırsatı sağladığını belirten Bozkırlı, bu görüşmelerin, aynı zamanda kadın girişimciliğinin toplumdaki önemine dair farkındalığı artırdığını kaydetti. Bozkırlı, kadınların iş hayatına katılımının teşvik edilmesi ve desteklenmesinin, hem bireysel hem de toplumsal gelişim için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.