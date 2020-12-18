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13'üncü maaşlar için Türkiye’den yardım arayışı

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13'üncü maaşlar için kaynak hala bulunamadı. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13'üncü maaşlara ilişkin sıkıntının sürdüğünü, bu konuda Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz bir ilerleme olmadığını açıkladı

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13'üncü maaşlar için Türkiye’den yardım arayışı

 
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Aralık maaşlarına ilişkin herhangi bir sorunun bulunmadığını ancak 13. maaşlara ilişkin kaynak arayışının sürdüğünü belirtti.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, Aralık ve 13. maaşlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Aralık maaşları ve 13. maaşa ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine programlara bağlanmak zorunda kaldığını ifade eden Oğuz, “Sayın Başbakan’ın ve benim 13. maaşlara ilişkin kaynak arayışımız sürüyor. Ancak Aralık maaşlarına ilişkin herhangi bir sorunumuz yok. Aralık maaşları bizim mükellefiyetimiz” dedi.
13'üncü maaşlara ilişkin kaynak sıkıntısının sürdüğünü, bu konuda Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Oğuz, “Kasada olmayan bir parayla ilgili ‘şu gün ödenecek, bugün ödenecek’ demek doğru değil. Kasadaki duruma göre açıklama yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak arayışında henüz bir ilerleme olmadığını ifade eden Maliye Bakanı Oğuz, “Aralık maaşlarıyla ilgili taksitlendirme söz konusu değil. Yaptığı açıklamalar üzerine Erhan Bey’i aradım, böylesi durumlarda Maliye’nin verileri olduğunu, bilgiye ihtiyaç duyması halinde bizim burada olduğumuzu belirttim. Hükümetin söylemlerinin aynı olması gereken. En doğrusu, ilgili bakanlığın konuşması. Ama Erhan Başkan da kötü bir niyetle bu açıklamayı yapmadı” dedi.
 
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