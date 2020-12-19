13. maaşlar için sıkıntılı arayış

Maliye Bakanı Oğuz, maaş ve 13'üncü maaşlar için 400 milyon, işçilere ödenen destekler için de 254 Milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Oğuz, "Türkiye'den kaynak arayışımız sürüyor" dedi



Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Aralık maaşlarıyla ilgili bir sorunumuz yok” dedi, ancak, 13’üncü maaş ve yerel iş gücü desteği için kaynak arayışında olduklarını söyledi.

Oğuz, “Ek kaynak için çalışmalarımız başladı. 13’üncü maaşlar için 400 milyon TL, yerel iş gücünün desteklenmesi için 254 milyon TL, toplamda ise 654 milyon TL ek kaynağa ihtiyaç var” diye konuştu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT'de 14.Saat programına konuk olarak, Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

“Devletin gelirleri ile giderlerine baktığımız zaman Aralık maaşlarıyla ilgili bir sorunumuz yok” diyen Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13. Maaşlar ve bunun yanı sıra yerel iş gücünü destekleme ile ilgili ek bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, bu ek kaynağın giderilmesi noktasında gerek Başbakan, gerekse Maliye Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Oğuz, 13. Maaş ile ilgili bir tarih vermek istemediğini vurgulayarak kaynağın sağlanması halinde bir tarih verebileceğini belirtti. Bakan Oğuz, ayrıca Türkiye’den katkı arayışı içerisinde olduklarını belirtti.

Aralık ayı maaşlarının ödenmesinde bir sıkıntı olmadığını anlatan Bakan Oğuz, 13’üncü maaş için kaynak arayışı sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti ile temaslar yapıyoruz. Hükümetin güven oyu alması sonrası Önümüzdeki hafta içerisinde yoğun olacak bu görüşmeler” dedi.

13. maaşla ilgili “Kaynak arayışı protokolden mi?” sorusuna Dursun Oğuz, net bir yanıt vermekten kaçındı.

“Sorunu aşmak için çalışıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Bakan Oğuz, “Maaş mükellefiyetlerimiz için 400 milyon TL’lik bir açığımız var ve bu kaynağı ancak Türkiye’den bulabiliriz. Önümüzdeki hafta tablo netleşir” dedi.

Kapatılan sektörlerdeki çalışanlara ödenen rakamların yerel işgücüne destek fonundan karşılandığını ancak bu fon için de 524 milyon TL’ye ihtiyaçları olduğunu ifade eden Maliye Bakanı Oğuz, “Maaşlar için 400, fon için 254 toplam 654 milyon TL’lik bir kaynağa ihtiyacımız vardır” diye konuştu.

Maliyenin gelirlerinde düşüşler olduğunu ancak bu düşüşlerin beklenilenden daha az olduğunu söyleyen Oğuz, “Maliye’nin hala gelirleri iyi bir seviyede. Bu da sektörlere yapılan katkının geri dönüşü. İlk hedefimiz maliyeyi düşüş öncesindeki noktaya getirebilmektir” dedi

Polislerin Ağustos mesailerinin sorulması üzerine Dursun Oğuz, “Sadece polis değil ama çalışma yapıldı ama kaynak sıkıntımız var, önce 13. Maaş sonra mesai diye bir yöntem düşündük. Tabi haklarıdır, çalışma yapılıyor” dedi.

Bütçe ile ilgi ise Dursun Oğuz, “Tasarruflu bir yıl olacak, buna zorunluyuz zaten” ifadelerini kullandı.

Yine bir soru üzerine Dursun Oğuz, “Ek mesailer bu ülkenin sorunu mu, evet sorunu… Bu büyük bir kambur ve gittikçe de büyüyor” diye konuştu ve sendikalarla gerektiği zaman güvenoyu sonrası gerektikçe görüşeceklerini kaydetti.

