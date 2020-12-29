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11 ayda 30 bin kişinin yatırımları durdu

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2020 yılının Mart ayında pandeminin başlaması ile ülkedeki iş gücünde ciddi bir düşüş yaşandı. Ocak 2020 ayında 117 bin 208 kişinin yatırımları yapılırken Kasım ayı itibarıyla bu rakamın 88 bine gerilediği açıklandı

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11 ayda 30 bin kişinin yatırımları durdu
 
Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada Ocak ayında yatırımları yapılan işçi sayısı ile Kasım ayında yatırımı yapılan işçi sayısını kamuoyu ile paylaştı.
Saner, Ocak 2020’de toplam 117 bin 208 kişinin yatırımları yapılırken bu sayının Kasım ayında 88 bine düştüğünü söyledi.
Ay ay rakamları da veren Saner, Mart-Nisan aylarında kapanmadan da dolayı yatırımların üçte 1 oranında düştüğünü söyledi.
Saner, Nisan ayında 50 bin kişinin yatırımlarının yapıldığını ve yılın en düşük rakamlarına ulaştığı kaydedilirken bu rakamın aylar içerisinde bir nebze artış içerisinde girdiği belirtildi.
İşte ay ay yatırımı yapılan işçilerin sayısı:
Ocak: 117 bin 208
Şubat: 114 bin 59
Mart: 109 bin
Nisan: 50 bin
Mayıs: 81 bin
Haziran: 92 bin
Temmuz: 95 bin
Ağustos: 97 bin
Kasım: 88 bin
 
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