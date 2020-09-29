1 Sterlin 10 TL!

TC Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin aksine politika faizini artırması kararının TL’ye olumlu etkisi dün itibariyle son buldu. Sterlin 10 TL’yi aştı, Euro 9.14’e Dolar da 7.85’e çıktı

Döviz rekor üstüne rekor kırıyor. Sterlin 10 TL’yi geçti. Euro 9.14, Dolar da 7.85’e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz hafta, piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarması sonrası değerinin yükselmesi beklenen Türk Lirası, döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Hafta başına sert bir yükselişle başlayan İngiliz Sterlini, tarihi bir rekora imza atarak, dün 10,08 liraya ulaştı.

Öte yandan Euro ve Dolar ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı sonrası yaşadığı düşüşe son verdi, yeniden yükselişe geçerek, dün itibariyle son bir ayın en yüksek değerlerine ulaştılar.

Eylül ayına 9,87 lira ile başlayan İngiliz Sterlini kuru dün itibariyle ise 10.08 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

Eylül ayına 8,78 lira ile başlayan Euro kuru, dün itibariyle ise 9,14 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

Eylül ayına 7,36 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru ise dün itibariyle 7,85 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.



