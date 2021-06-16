1 satıp 8 alıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı ticaretindeki büyük dengesizlik sürüyor.

STANDARD Kıbrıs’ın Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerinden derlediği rakamlara göre 2016-2021 yıllarının Ocak-Nisan periyodlarında KKTC’nin TC’ye yönelik toplam ihracatı 242 milyon 321 bin ABD Doları düzeyinde gerçekleşirken, bu ülkeden yaptığı ithalat 1 milyar 885 milyon 836 dolar düzeyinde saptandı.

Söz konusu rakamlar, KKTC’nin sattığı her 1 dolarlık mala karşılık, TC’den 7.78 dolarlık mal ithal ettiğini gösteriyor.

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