“0” Euro Dr. Küçük Anı Parası'nın değeri artıyor

Dünyada son yıllarda birçok ülkenin tanınmış kişilerini ölümsüzleştirerek turizm amaçlı olarak ülkenin tanıtımını ve marka değerini ön plana çıkarmak için bastırılan anı paralarından olan “Dr. Küçük Anı Parası”nın satışları sürüyor.

“DR. KÜÇÜK ANI PARASI”NIN DEĞERI KATLANARAK BÜYÜYOR

Dr. Küçük Müzesi’nde 2019 yılı sonundan itibaren satışına başlanan Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası’nın değeri her geçen gün katlanarak büyüyor.

50 TL’den satışa sunulan ‘0’ Euro Dr. Küçük Anı Parası şu anda 150 TL’den alıcı bulabiliyor. 10 bin adet basımı yapılan Dr. Küçük Anı Parasının son 1.500 adeti kalması nedeniyle Dr. Küçük anı parasından almak isteyenlerin Lefkoşa’daki Dr. Küçük Müzesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Dr. Küçük Müzesi yetkilileri, anı parasının hem manevi bir değeri hem de maddi bir değeri olması nedeniyle hediye olarakta satıldığına dikkat çekerek, “Kimi vatandaşlarımız çocuklarına doğum günü hediyesi, kimileri ise arkadaşlarına hediye etmek amacıyla satın alıyorlar” diyerek ilgilenenlerin geç kalmaması tavsiyesinde bulundular.

Tüm dünyada şu anda basılan anı paraları “0” Euro olarak basılıyor. Avrupa Merkez Bankası onaylı Fransa’daki bir matbaada orijinal, filigramlı, hologramlı gerçek Euro kağıtlarına basılıyor ve daha sonra lisans sahibi kişi veya kurumlara gönderiliyor.

