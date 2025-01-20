İnşaat ve birçok iş yerlerinde yaşanan iş kazalarının ardından ortaya çıkan tablo, Çalışma Bakanlığı’nın bu ülkede ne iş yaptığını sorgulatır hale geldi.

Akçiçek köyünde bulunan taş ocağında Sertkaya Taş Kırma Tesisinde çalışma izni 1 Haziran 2024 tarihinde biten MD Ali Akbar önceki gün geçirdiği kaza sonrası ağır yaralandı.

Önceki gün saat 10.50 sıralarında yaşanan olayda, taş ocağında çalışan 39 yaşındaki MD Ali Akbar, kullandığı kamyonla dönüş yaptığı sırada toprak yolun solundaki kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetinin kaybetti, kamyon sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada ağır yaralanan MD Ali Akbar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis soruşturmasında, sürücünün ehliyetsiz olmasına rağmen kamyon kullanmasına izin verildiği gerekçesiyle şirket yetkilileri olan 48 yaşındaki şantiye şefi Hasan Çürük ve 68 yaşındaki Mustafa Kemal Sergen tutuklandı.

Çürük ve Sergen ‘İhmalkare eylemde bulunma” suçundan dün mahkemeye çıkarıldılar.

Polis Akbar’ın hayati tehlikesinin olduğuna değinerek zanlılar aleyhinde 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 3’er gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.