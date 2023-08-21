Yüksek Öğretimde Sevindiren Tablo

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği 2023 YKS sonuçları açıklandı. KKTC’deki üniversitelere toplam 13 bin 728 öğrenci yerleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı.Buna göre, KKTC’deki üniversitelere toplam 13 bin 728 öğrenci yerleşti.KKTC’deki toplam 16 üniversitesinin yer aldığı listede, lisans programlarına 9 bin 521, ön lisans programlarına ise 4 bin 207 öğrenci yerleşmiş oldu.En fazla öğrenci yerleşen üniversitelerimizde birinci sırayı Yakın Doğu Üniversitesi, ikinci sırayı Doğu Akdeniz Üniversitesi ve üçüncü sırayı Lefke Avrupa Üniversitesi aldı.YKS sonuçlarına göre üniversitelerimize toplam öğrenci yerleşme oranı yüzde 82.20 gibi yüksek bir oran oldu.İLK ÜÇYakın Doğu Üniversitesi’nin lisans programlarına açtığı 2 bin 417 kontenjanın 1.716’sı, 1.205 ön lisans kontenjanının da 1.105’ine öğrenci yerleşti. Toplam 3 bin 622 kontenjandan 2 bin 821’ini dolduran YDÜ’nün öğrenci yerleşme oranı yüzde 77.89 oldu.Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin lisans programları için açtığı 2 bin 327 kontenjanın 2 bin 186’sı; ön lisans programlarına açtığı 549 kontenjanın da 536’sına öğrenci yerleşti. Toplam 2 bin 876’lık kontenjana 2 bin 722 öğrenci yerleşen DAÜ’ye öğrenci yerleşme oranı yüzde 94.65 oldu.Lefke Avrupa Üniversitesi’nin lisans programlarına 1.782 kontenjan açıldı, 1.587’si doldu; 1.093 ön lisans programına ise 1.078 öğrenci yerleşti. LAÜ, toplam 2 bin 875 kontenjanın 2 bin 665’inin doldurarak, yerleşme oranını yüzde 92.70 yaptı.AVCIÖte yandan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısının 13 bin 728, yerleşme oranının ise yüzde 82.20 olduğunu duyurdu.Avcı, 2021 yılında KKTC üniversitelerinin 13 bin 369 olan YKS kontenjanın 7 bin 560’ını doldurarak yüzde 56’lık bir oranı elde ettiğini, geçen yıl ise 14 bin 895 YKS kontenjanın 11 bin 141’ini doldurarak genel toplamda yüzde 74,80’lik doluluk oranına ulaştığını hatırlattı.2023 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yıl 16 bin 700 kontenjan açıldığını ve 13 bin 728’inin dolduğuna işaret eden Avcı, her yıl yerleşen öğrenci sayısındaki artıştan duyduğu memnuniyeti ifade etti.Sonuçlara göre, eşdeğer öğrenci sayılarında da (burs oranları değerlendirilerek elde edilen öğrenci sayısı) geçen yıllara göre artış olduğunu duyuran YÖDAK Başkanı Avcı, “gelecek olan öğrencinin ülkeye ekonomik olarak katkısı da yükselmiştir” değerlendirmesinde bulundu.Avcı, bu yıl elde edilen önemli artışın, hem YÖK’ten sağlanan kontenjan artışından hem de üniversitelerde yeni açılan bölümler ile artan program sayılarından kaynaklandığını kaydetti.Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile yapılan görüşmeler sonucunda kontenjanlarda artışa gidildiğini hatırlatan Avcı, buna ek olarak gelişen teknoloji ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla bazı teknolojik açılımlar yapıldığını ve günün gereksinime uygun bölümler açıldığını, bu bölümlerin rağbet gördüğünü aktardı.“AVCI, YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISINDAN ÇOK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI ÖNEMLİ”YÖDAK Başkanı Avcı, KKTC üniversitelerindeki yerleşme oranındaki artışın sevindirici olduğunu ancak bu öğrencilerin kaçının kayıt yaptıracağının daha önemli olduğunu belirterek, temennisinin 13 bin 728 öğrencinin de kayıt yapması olduğunu söyledi.Üniversite bazında toplam kontenjan ve yerleşen sayısı ile yerleşme oranı şu şekilde açıklandı:“Ada Kent Üniversitesi: Toplam kontenjan 180, yerleşen 126, yerleşme oranı yüzde 70;Akdeniz Karpaz Üniversitesi: Toplam kontenjan 60, yerleşen 37, yerleşme oranı yüzde 61,67;Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi: Toplam kontenjan 265, yerleşen 198, yerleşme oranı yüzde 74,72;Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi: Toplam kontenjan 195, yerleşen 134, yerleşmeoranı yüzde 68,72;Doğu Akdeniz Üniversitesi: Toplam kontenjan 2876, yerleşen 2722, yerleşme oranı yüzde 94,65;Girne Amerikan Üniversitesi: Toplam kontenjan 2275, yerleşen 1594, yerleşme oranı yüzde 70,07;Girne Üniversitesi: Toplam kontenjan 1090, yerleşen 781, yerleşme oranı yüzde 71,65;Kıbrıs Amerikan Üniversitesi: Toplam kontenjan 354, yerleşen 218, yerleşme oranı yüzde 61,58;Kıbrıs Batı Üniversitesi: Toplam kontenjan 132, yerleşen 57, yerleşme oranı yüzde 43,18;Kıbrıs İlim Üniversitesi: Toplam kontenjan 534, yerleşen 413, yerleşme oranı yüzde 77,34;Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi: Toplam kontenjan 270, yerleşen 270, yerleşme oranı yüzde 100;Lefke Avrupa Üniversitesi: Toplam kontenjan 2875, yerleşen 2665, yerleşme oranı yüzde 92,70;Rauf Denktaş Üniversitesi: Toplam kontenjan 70, yerleşen 28, yerleşme oranı yüzde 40;Uluslararası Final Üniversitesi: Toplam kontenjan 621, yerleşen 529, yerleşme oranı yüzde 85,19;Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: Toplam kontenjan 1281, yerleşen 1135,yerleşme oranı yüzde 88,60;