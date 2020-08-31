YKS’de gurur veren başarı

2020 YKS sınavında TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencisi Selen Aygün Eşit Ağırlık puan türünde KKTC birincisi, Sayısal puan türünde KKTC dokuzuncusu olarak ilk 10 içerisinde yer aldı

T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan KKTC liselerinden mezun öğrenciler arasındaki değerlendirmede, bu yıl liseden dördüncü mezunlarını veren TED Kuzey Kıbrıs Koleji farklı puan türlerinde ilk on arasında yer almaya devam ederek başarının tesadüf olmadığını bir kez daha ispatladı.

2020 YKS sınavında TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencisi Selen Aygün Eşit Ağırlık puan türünde KKTC birincisi, Sayısal puan türünde KKTC dokuzuncusu olarak ilk 10 içerisinde yer aldı ve TED Kuzey Kıbrıs Kolejini ve ailesini gururlandırdı. Bu başarıyı okula kazandıran öğrencimiz ve ailesi okula davet edilerek Genel Koordinatör ve Okul Müdürü Lisa Victoria Broomhead tarafından plaket takdimi ile ödüllendirildi.

Broomhead, “Bu başarısından dolayı öğrencimiz Selen’i ve ailesini, öğrencimizin bu başarısına katkısı olan değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencimizin bundan sonraki eğitim hayatında kendisine başarılar diliyorum.” dedi.

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Selen Aygün, başarısının sırrının ilkokul yıllarından itibaren TED Kuzey Kıbrıs Kolejinde aldığı eğitim ve TED okullarında uygulanan Üniversite Destek Eğitim Programı olduğunu ve bu sayede başarı elde ettiğini aktardı. Mart ayında, küresel salgından dolayı okulların tatil edilmesi üzerine başlayan uzaktan eğitim sürecinde canlı dersler ve deneme sınavları ile eğitime online devam ettiklerini ifade etti. Ayrıca, sohbet esansında kendisine sorulması üzerine; tüm tercihlerinin tıp olacağını söyledi.

Aygün ailesi, TED’in öğrencinin başarı ve motivasyonun da etkisinin büyük olduğunu dile getirerek, tüm öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür etti. Lha

