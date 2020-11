Yeniboğaziçi'ne Yakın Doğu kalitesi

Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tatar, böyle bir eserin ortaya çıkmasının iftihar kaynağı olduğunu, kampüsün bir irfan yuvası olacağını söyledi. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, Yakın Doğu tecrübesini Girne ve Güzelyurt’a taşıyacaklarının müjdesini verdi

Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nün resmi açılışı dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Katılımıyla Gerçekleştirildi.Kreş, okul öncesi, ilkokul, kolej ve Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’ni içeren Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nün açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü’nün ülke eğitimine kazandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü gibi bir eserin ortaya çıkmasının iftihar kaynağı olduğunu, kampüsün tüm imkanlarıyla önemli bir irfan yuvası olarak bölge insanı ve çocukları için hizmet yuvası olarak hayat bulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, kampüsün ayrıca istihdam yaratacağının altını çizerek “Sizleri kutlamak istiyorum” dedi.Bir ülkenin geleceği ve güçlenmesi için yatırımların öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı, “Bu yatırımları ülkeye kazandıranlar ufku ve cesareti ile örnek olmalıdır” diyerek Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü’nde yetişecek gençlerin donanımı ve eğitimiyle ülkenin güçlenmesi için büyük önem arz edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Günsel Ailesi’nin tüm alanlarda yaptığı katkıların sürmesini ve KKTC’ye sahip çıkma anlayışının güçlenmesini temenni etti.Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, konuşmasının başında Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’in mesajını iletti.Dr. Suat İrfan Günsel’in mesajında şu ifadeler yer aldı: “Eğitim kurumları birer toplum dokuma tezgahıdır. Yeniboğaziçi kampüsümüzün bölgeye hayırlı olmasını diler, sevgilerimi sunarım.”Günsel, “Cumhuriyet Bayramımız haftasında Kreş, Okulöncesi, İlkokul, Kolej ve Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezini içeren Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsümüzün açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. 42 yıllık geçmişlerinde ülkeye kazandırdıkları her bir değerin altında imzalarının bulunmasının haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Günsel, başta eğitim olmak üzere, ülkeye sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik olarak çok büyük katkılar ve istihdam sağladıklarından söz etti.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel şöyle konuştu: “Bugün, 6000’in üzerinde çalışanımız ile Yakın Doğu ailesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan ekonomik katkısı ile adamızda devletimizden sonraki en büyük güçtür. Yakın Doğu ailesi olarak bizler gelişmiş toplumların en büyük güç kaynağının, insanının iyi eğitim alması olduğuna inanıyoruz. Resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’müz de bu felsefenin bir ürünüdür.”Yakın Doğu’nun uzun yıllar süren birikimle var ettiği tecrübeyi ülkenin her yanına taşıyacaklarını da vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Şubat 2021’de Girne’de açılacak kampüste kreş ve okul öncesinde eğitime başlayacaklarını duyurdu. Girne Kampüsü’nde ilkokul, ortaokul ve lise birimleri ise Eylül 2021’de öğrenci kabul etmeye başlayacak Bir sonraki adımlarının Güzelyurt’ta hayata geçirecekleri yatırım olacağını açıklayan Prof. Dr. Günsel, Yakın Doğu’nun eğitim, sanat ve kültür alanındaki gücünü ülke sathına yaymaya devam edeceklerini belirtti.Prof. Dr. Günsel, Günsel Ailesi olarak bütün Yakın Doğu kurumlarıyla birlikte, ülkemizin geçmişine sahip çıkmayı, bugününe güç katmayı ve geleceğini aydınlatmayı varlık amaçları olarak gördüklerini söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel şunları dile getirdi: “Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü ile başlattığımız ve Girne ve Güzelyurt’la devam edeceğimiz, eğitim tecrübemizi bütün ülke sathına yayma kararlılığımızın ardında da ülkemizin geleceğini aydınlatma hedefinin omuzlarımıza yüklediği sorumluk yatıyor. Bu nedenle uyguladığımız düşük ücret politikasıyla Yakın Doğu eğitimini bütün halkımız için ulaşılabilir kılmanın da gayreti içindeyiz.”Bu hafta KKTC halkı ve Yakın Doğu Ailesi için başka bir gurur daha yaşanacağını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, tamamen kendi kaynakları, mühendis ve çalışanlarının 1,2 milyon saat emek harcayarak geliştirdiği elektrikli otomobil GÜNSEL’in, Türkiye’de katıldığı fuarda dünya otomotiv piyasasının vitrinine çıkacağını söyledi.“Ülkemiz ve halkımız için güçlü ve umutlu bir gelecek kurmak için hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ulaştıkları lider rolün göstergesi olarak KKTC’yi gururlandırmaya devam edeceklerini dile getirdi.Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, açılışı yapılan kampüsle birlikte, Yakın Doğu’nun, modern eğitim altyapısı ile 42 yıllık tecrübesini ve güven veren eğitimini Yeniboğaziçi, İskele ve Gazimağusa bölgelerine taşıdıklarını söyledi.Öğrenci odaklı anlayış çerçevesinde günümüz koşullarına uygun teknolojik altyapı, donanım ve uygulamaları hayata geçirdiklerinden söz eden Doç. Dr. Murat Tüzünkan, öğretmen, veli ve öğrenci arasındaki iletişimin en etkili şekilde kurulması için gayret ettiklerini dile getirdi. Tüzünkan şunları dile getirdi: “Günsel Ailesi’nin eğitim alanında bugüne kadar hayata geçirdiği yatırımların, ülkenin en değerli varlığı olan çocukların ve gençlerin hayatına, kreşten üniversiteye kadar dokunarak onları, dil bilen, dünyayı tanıyan, kültür ve sanatla iç içe, aydın, dünyaya ve ülkesine karşı sorumluluk hisseden ve bu sorumluluğu almaktan kaçınmayan bireylere ve geleceğin liderlerine dönüştürmeyi hedefliyor.”Yakın Doğu Koleji Boğaziçi Kampüsü’nün, sadece sağladığı üst düzey eğitim olanaklarıyla değil, oluşturduğu kültür-sanat atmosferiyle de öğrencilerinin gelişimini desteklediğini belirten Tüzünkan, Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek sergi, toplantı ve organizasyonların öğrencilerin akademik olduğu kadar sosyal olarak da tam donanımlı hale gelmesine de imkan tanıyacağını kaydetti.Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris de, insan merkezinde olmanın bir Yakın Doğu geleneği olduğunu dile getirdi. Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampsünün 400’ü aşın öğrenci ile eğitime başladığını anımsatan İdris, kampüsün sadece okul olarak tasarlanmadığını, kültür ve sanatla yoğrulmuş bir toplum ortaya çıkmasına vesile olan bir girişimin hayat bulduğunu belirtti.Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü de, Gazimağusa bölgesi halkının yıllardır Yakın Doğu gibi bir eğitim kurumunun bölgeye açılma talebi ve hayali olduğunu dile getirerek, o hayalin gerçekleştiğini söyledi.Aligüllü, “Velilerin, Yakın Doğu’nun kaliteli eğitimi ve insana verdiği değerin sonucunda çocukların elde edeceği kazanımların hayalinin gerçek olmasına vesile olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz” dedi.Yeniboğaziçi kampüsüne kayıtların devam ettiğini ve bunun kendilerine güç ve motivasyon verdiğini dile getiren Aligüllü, her öğrencinin özel olduğu inancı ile kalite ve verimliliği yerine getireceklerinin sözünü verdi.