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Yeni eğitim yılı uzaktan eğitim ile başladı

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Yeni eğitim yılı uzaktan eğitim ile başladı
2020-2021 eğitim öğretim yılı, bugün uzaktan eğitim ile başladı. 
Her yıl Eylül ayında başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili, bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle çalındı. 
Eğitim öğretim yılına ara verilen Mart ayından itibaren, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kullanıma koyduğu egitim.mebnet.net adresinden, öğrenciler kendi okul ve sınıfının derslerine, etkinliklerine, sınavlarına, duyuru ve ödevlerine ulaşabilecek.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okula dönüş sürecini ise fiziksel mesafeyi sağlayacak “Dönüşümlü Öğretim” modeli olarak planlayarak, öğrencilerin ödev, proje ve uzaktan eğitim materyalleri ile desteklenmesinin sağlanacağını açıklamıştı.  
Bu süreç içerisinde okullarda oluşturulan pandemi kurulları ile tüm hijyen koşullarının sağlanması için gerekli önlemler alınırken, yüz yüze eğitimin ise 14 Eylül Pazartesi başlaması planlandı. 
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