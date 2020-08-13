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Yeni akademik yıl planlamasına bugün son nokta konuyor

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Yeni akademik yıl planlamasına bugün son nokta konuyor

KTÖS ile KTOEÖS, bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile yapacakları görüşmede yeni akademik yılla ilgili “son noktanın” konacağını belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel’in imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, ülkede Covid-19 salgını olduğunu Bakanlar Kurulu’nun resmi olarak ilan ettiğini, yeni akademik yılda okulların tedbir alınarak, sağlık ve güvenlik koşulları sağlanarak açılması için KTÖS ve KTOEÖS’ün aylardan beridir yoğun bir çaba ortaya koyduğuna işaret edildi.

Açıklamada, okulların sürdürülebilir sağlık ve güvenlik önlemleri ile açılabilmesine yönelik olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sendikaların “okulların açılması gündemi” ile teknik kurul topladığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Yapılan toplantıda komiteler kurularak, ilgili dairelerle çalışılarak, sınıflardaki öğrencilerin sayısı dikkate alınarak, ikiye bölünmesi ve üç güne iki gün dönüşümlü olarak gerekli sağlık tedbirlerini de alarak okulların güvenli şekilde açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Komiteler yoğun bir şekilde çalışmalarını 17 Ağustos’a kadar teslim etmeye çalışırken, Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklama ile okulların tedbir alınarak ‘normal’ bir şekilde açılacağı beyanatını vermiştir.

Özel okulların reklamının yapıldığı, pandemi ile ilgili yapılması gereken yüzlerce yapılmayan hazırlığın olduğu bir dönemde yapılan açıklama ile kafalar daha da karışmış ve güvensizlik derinleşmiştir. Konu ile ilgili teknik kurulda oy birliği ile alınan kararla birlikte yazılı olarak da verilen görüşleri ortadayken bakanlık yetkilileri ile yaptığımız temaslarda, bakanın yanlış anlaşıldığı bilgisi bize ulaşmasına rağmen, bakanlık resmi olarak yapılan beyanatı yalanlamamıştır.

Bu çerçevede 13 Ağustos Perşembe günü Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu ile saat 15.00’de yapacağımız görüşmede yeni akademik yıl ile ilgili son nokta konacaktır.”

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