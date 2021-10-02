YDÜ yine en fazla öğrenciyi alan üniversite oldu

2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda ek yerleştirme için ülkemizde kontenjanlarını açan 16 üniversite arasında en fazla ek yerleştirme alan üniversite 175 öğrenciyle YDÜ oldu



2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yapılan ek yerleştirmeler sonucunda KKTC üniversitelerine 533 öğrenci daha ek yerleştirme ile kayıt yapma hakkı kazandı.

Ek yerleştirme için kontenjanlarını açan 16 üniversite arasında en fazla ek yerleştirme alan üniversite 175 öğrenciyle Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu.

YDÜ’den sonra en fazla ek kontenjanla öğrenci almaya hak kazanan 64 öğrenciyle Girne Amerikan Üniversitesi olurken, 61 öğrenciyle üçüncü en fazla ek kontenjanla öğrenci alan üniversitemiz ise Lefke Avrupa Üniversitesi oldu.

Ek kontenjanla öğrenci alan üniversiteler şöyle:

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ): 175

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ: 64

Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ): 61

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ): 54

Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ): 51

Uluslararası Final Üniversitesi(UFÜ): 46

Girne Üniversitesi(GÜ): 33

Kıbrıs İlim Üniversitesi(KİÜ): 19

Adakent Üniversitesi: 9

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üni.: 7

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üni: 4

Kafkas Üniversitesi: 4

Bahçeşehir Üniversitesi: 3

Rauf Denktaş Üniversitesi: 1

Kıbrıs Batı Üniversitesi: 1

Akdeniz Karpaz Üniversitesi: 1



