banner583
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
35 0
Yeşilova, Girne'de kazandı
Yeşilova, Girne'de kazandı
20 0
 
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
53 0
KEİ Ofisi Girne Belediyesi'ne 12 yılda 58 milyon 455 bin TL kaynak aktardı
KEİ Ofisi Girne Belediyesi'ne 12 yılda 58 milyon 455 bin TL kaynak aktardı
16 0
Kadıköy'de kabus gibi gece
Kadıköy'de kabus gibi gece
23 0
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
41 0
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
36 0
banner661

YDÜ yine en fazla öğrenciyi alan üniversite oldu

banner476

2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda ek yerleştirme için ülkemizde kontenjanlarını açan 16 üniversite arasında en fazla ek yerleştirme alan üniversite 175 öğrenciyle YDÜ oldu

banner714
YDÜ yine en fazla öğrenciyi alan üniversite oldu

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Yapılan ek yerleştirmeler sonucunda KKTC üniversitelerine 533 öğrenci daha ek yerleştirme ile kayıt yapma hakkı kazandı.
Ek yerleştirme için kontenjanlarını açan 16 üniversite arasında en fazla ek yerleştirme alan üniversite 175 öğrenciyle Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu.
YDÜ’den sonra en fazla ek kontenjanla öğrenci almaya hak kazanan 64 öğrenciyle Girne Amerikan Üniversitesi olurken, 61 öğrenciyle üçüncü en fazla ek kontenjanla öğrenci alan üniversitemiz ise Lefke Avrupa Üniversitesi oldu.
Ek kontenjanla öğrenci alan üniversiteler şöyle:
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ):                175
Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ:            64
Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ):               61
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ):      54
Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ):             51
Uluslararası Final Üniversitesi(UFÜ):       46
Girne Üniversitesi(GÜ):                            33
Kıbrıs İlim Üniversitesi(KİÜ):                     19
Adakent Üniversitesi:                                9
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üni.:   7
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üni:       4
Kafkas Üniversitesi:                                 4
Bahçeşehir Üniversitesi:                          3
Rauf Denktaş Üniversitesi:                      1
Kıbrıs Batı Üniversitesi:                            1
Akdeniz Karpaz Üniversitesi:                   1
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.