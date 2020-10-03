YDÜ yine açık ara önde

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı genel doluluk oranı yüzde 80 oldu.
2020 YKS tercih sonuçları doğrultusunda 2105 yeni öğrenci tarafından tercih edilen Yakın Doğu Üniversitesi, YKS ek kontenjan yerleştirmelerinde de Kuzey Kıbrıs Üniversitelerini tercih eden 1460 öğrencinin 451’ini alarak en çok tercih edilen üniversite oldu.
998’i lisans, 462’si de ön lisans olmak üzere Kıbrıs Üniversitelerine ek kontenjanla yerleşen 1460 öğrencinin % 31’i olan 451 öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih etti. Yakın Doğu Üniversitesi 2019 yılında 215 öğrenci olan ek kontenjan sayısını da % 210 artmış oldu. Hem 2020 YKS tercihleri hem de ek kontenjanlarda en çok tercih edilen Üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi % 80 genel doluluk oranına ulaşmış oldu.
Ağustos ayında açıklanan 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2015 öğrenci ile KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin ek kontenjan yerleştirmelerinde de % 210 artışla en çok tercih edilen Üniversite olmasının Yakın Doğu Üniversitesi’ne duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel sonuçlardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilen bir üniversite olduklarını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünyayı etkisi altına alan ve bütün sektörleri etkileyen koronavirüs pandemisine karşı, YKS ilk yerleştirmede % 16 artışla 2105 öğrenci”, YKS ek kontenjanlarda da % 210 artışla 451 öğrenci tarafından tercih edildik. Bu rakamlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en çok tercih edilen üniversitesi olmamız, güven veren bir eğitim kurumu olmamızın en somut örneğidir. Fakültelerimiz, meslek yüksekokullarımız, enstitülerimiz, araştırma ve uygulama merkezlerimiz ile eğitim alt yapısı güçlü olan büyük ve öğrenci merkezli bir üniversiteyiz. Teknolojik altyapının yanında akademik niteliğimiz de, güven veren bir üniversite olduğumuzu yapılan tercihlerde ortaya koyuyor” dedi.
Kendilerine güvenen değerli öğrencilerimize Yakın Doğu Ailesi olarak her anlamda en iyisini sunacaklarını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere teşekkür ederek, ilklerin üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde başarılarla dolu bir eğitim yaşamı diledi.
Ek kontenjanlarla Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler, kayıtlarını 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilebilecek.
|Üniversite Adı
|2019 YKS Ek Kontenjanlarda Yerleşen Öğrenci Sayıları
|2020 YKS Ek Kontenjanlarda Yerleşen Öğrenci Sayıları
|Yakın Doğu Üniversitesi
|215
|451
|Girne Amerikan Üniversitesi
|78
|161
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|138
|149
|Girne Üniversitesi
|42
|143
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|136
|135
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|101
|135
|Uluslararası Final Üniversitesi
|43
|105
|Kıbrıs İlim Üniversitesi
|31
|52
|Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|7
|46
|Kıbrıs Batı Üniversitesi
|0
|28
|Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
|0
|15
|Ada Kent Üniversitesi
|6
|13
|Bahçeşehir Üniversitesi
|0
|13
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
|14
|10
|Akdeniz Karpaz Üniversitesi
|0
|4
|Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
|55
|0
|Rauf Denktaş Üniversitesi
|0
|0