YDÜ yine açık ara önde

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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YDÜ yine açık ara önde

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2020 YKS tercihlerinde 2015 öğrenci ile en çok tercih edilen üniversite olan YDÜ, YKS ek kontenjan tercihlerinde de yüzde 210 artışla KKTC’de 451 öğrenci ile en çok tercih edilen üniversite oldu

YDÜ yine açık ara önde

 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı genel doluluk oranı yüzde 80 oldu.
2020 YKS tercih sonuçları doğrultusunda 2105 yeni öğrenci tarafından tercih edilen Yakın Doğu Üniversitesi, YKS ek kontenjan yerleştirmelerinde de Kuzey Kıbrıs Üniversitelerini tercih eden 1460 öğrencinin 451’ini alarak en çok tercih edilen üniversite oldu.
998’i lisans, 462’si de ön lisans olmak üzere Kıbrıs Üniversitelerine ek kontenjanla yerleşen 1460 öğrencinin % 31’i olan 451 öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih etti. Yakın Doğu Üniversitesi 2019 yılında 215 öğrenci olan ek kontenjan sayısını da % 210 artmış oldu. Hem 2020 YKS tercihleri hem de ek kontenjanlarda  en çok tercih edilen Üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi % 80 genel doluluk oranına ulaşmış oldu. 
Ağustos ayında açıklanan 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2015 öğrenci ile KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin ek kontenjan yerleştirmelerinde de % 210 artışla en çok tercih edilen Üniversite olmasının Yakın Doğu Üniversitesi’ne duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel sonuçlardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
 Her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilen bir üniversite olduklarını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünyayı etkisi altına alan ve bütün sektörleri etkileyen koronavirüs pandemisine karşı, YKS ilk yerleştirmede % 16 artışla 2105 öğrenci”, YKS ek kontenjanlarda  da % 210 artışla 451 öğrenci tarafından tercih edildik. Bu rakamlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en çok tercih edilen üniversitesi olmamız, güven veren bir eğitim kurumu olmamızın en somut örneğidir. Fakültelerimiz, meslek yüksekokullarımız, enstitülerimiz, araştırma ve uygulama merkezlerimiz ile eğitim alt yapısı güçlü olan büyük ve öğrenci merkezli bir üniversiteyiz. Teknolojik altyapının yanında akademik niteliğimiz de, güven veren bir üniversite olduğumuzu yapılan tercihlerde ortaya koyuyor” dedi.
 Kendilerine güvenen değerli öğrencilerimize Yakın Doğu Ailesi olarak her anlamda en iyisini sunacaklarını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere teşekkür ederek, ilklerin üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde başarılarla dolu bir eğitim yaşamı diledi.
Ek kontenjanlarla Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler, kayıtlarını 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilebilecek.
 
Üniversite Adı 2019 YKS Ek Kontenjanlarda Yerleşen Öğrenci Sayıları 2020 YKS Ek Kontenjanlarda Yerleşen Öğrenci Sayıları
Yakın Doğu Üniversitesi 215 451
Girne Amerikan Üniversitesi 78 161
Lefke Avrupa Üniversitesi 138 149
Girne Üniversitesi 42 143
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 136 135
Doğu Akdeniz Üniversitesi 101 135
Uluslararası Final Üniversitesi 43 105
Kıbrıs İlim Üniversitesi 31 52
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 7 46
Kıbrıs Batı Üniversitesi 0 28
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi 0 15
Ada Kent Üniversitesi 6 13
Bahçeşehir Üniversitesi 0 13
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 14 10
Akdeniz Karpaz Üniversitesi 0 4
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 55 0
Rauf Denktaş Üniversitesi 0 0
 
 
 
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