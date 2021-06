YDÜ öğrenci yerleştirme sınavı yapıldı

YDÜ KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı gerçekleştirildi. YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, öğrencilere “Ailemize hoşgeldiniz” sözleriyle seslendi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2021-2022 öğretim yılı için düzenlediği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” gerçekleştirildi.Sınav, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde yapıldı.KKTC vatandaşı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim ve burs hakkı kazanmak için katıldığı sınava, eğitim hayatının son dört yılını KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler de katıldı. Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na giren öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki 20 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programı arasından tercih ve yerleştirme hakkı kazandı. Sınava katılan öğrenciler, tercih yaptıkları üç bölümden birine, sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak yerleştirildiler.Yakın Doğu Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na katılan öğrenciler sonuçlarını www.sonuc.neu.edu.tr adresi üzerinden görebilirler. Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim ve burs hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını 2 Temmuz 2021’e kadar yapmaları gerekiyor.Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yaptırılabiliyor.Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, 12 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirdikleri KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na olan yoğun ilgi ve katılımdan büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyerek, sınav sonucunda Yakın Doğulu olma ayrıcalığı kazanan bütün öğrencileri tebrik etti. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, öğrencilere “Ailemize hoşgeldiniz!” sözleriyle seslendi.Yakın Doğu Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu hizmet ve sağladığı olanaklarla her zaman öğrencilerinin yanında olduğuna söyleyen Doç. Dr. Tüzünkan, yetkin akademik kadrolarımız ile tam donanımlı bir eğitim ortamı hazırlarken, aynı zamanda öğrencilerimizin kendi alanları ile ilgili araştırmalar yaparak projeler geliştirebilmesi için de her türlü desteği verdiklerini ifade etti.KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilere sağladığı burs kontenjanı ile gençlerimize kendi ülkelerinde öğrenim olanağı sağlarken, başarılı öğrencileri de ödüllendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.