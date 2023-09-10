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Yaz kamplarındaki eğitim şefi ve liderlere teşekkür belgeleri verildi

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Kantara Yaz kamplarının sona ermesinin ardından kamplarda görev alan eğitim şefi ve liderlere Kantara Gençlik Kampı'nda teşekkür belgesi verildi

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Yaz kamplarındaki eğitim şefi ve liderlere teşekkür belgeleri verildi
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Gençlik Dairesi Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği Kantara Yaz kamplarının sona ermesinin ardından kamplarda görev alan eğitim şefi ve liderlere Kantara Gençlik Kampı'nda teşekkür belgesi takdim edildi. 
 
Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ve Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın da katıldı. 
 
Ataoğlu
 
Bakan Ataoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, Kantara Gençlik Kampı'nda 10 dönem süren kampların 800'ün üzerinde genci ağırladığını, eğitim şefi ve liderler önderliğinde gençlerin yeni bilgi ve beceriler kazandığını belirtti ve eğitim şeflerine ve liderlere teşekkür etti.
  
Aktunç
 
Müsteşar Serhan Aktunç da konuşmasında, bakanlık olarak Kantara Gençlik Kampı'na büyük önem verdiklerini belirterek eksiklikleri hızlıca gidermeye başladıklarını ve tesisi gençlere yaraşır hale getirme doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. 
 
-Özsaygın
 
Gençlik Dairesi Müdürü Özsaygın ise yaz boyunca lider ve eğitim şeflerinin çok büyük bir etkinliğe imza atarak kampları başarıyla yürüterek sonlandırdıklarını vurguladı. 
 
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