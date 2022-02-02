YDÜ'nün 15 fakülte ve 1 yüksekokuldan mezun olan 450 öğrencisi için düzenlediği mezuniyet törenleri tamamlandı. YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Mustafa Kurt vurguladı: "Yakın Doğu’lu her zaman en önde gidendir. Referans alınan ve gıpta edilendir"

Yakın Doğu Üniversitesi’nden 2021-2022 Güz döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi’nden 160 öğrenci diplomalarını aldı.Gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, mezunlara hitaben “Arzu ve hedeflerimizin sınırlarını bizler belirleriz. Ne yapmak istiyorsak onu seçme özgürlüğümüz var. Seçimlerimizin tutsağı olmamak için çok yönlü bakıp, çok okumalıyız ve değerlendirmeliyiz” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece bilgiye sahip olan bir üniversite olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Yakın Doğu Üniversitesi, bilim ve bilgi üreten ve bunu yönetebilen bireyler yetiştirebilmek için tüm gücüyle çalışıyor. Temel amacımız, verilen bilgiyle yetinmeye daha fazlasını isteyen, bilim ve bilgi üreten bireyle yetiştirmektir. Yetiştirdiğimiz bireyler her zaman fark yaratan, tereddütsüz insiyatif alan, öncü ve özgün bireylerdir” dedi.Prof. Dr. Mustafa Kurt “Yakın Doğu’lu her zaman en önde gidendir. Referans alınan ve gıpta edilendir. Bu yüzden sizlerle gurur duyuyoruz ve sizlere tereddütsüz güveniyoruz. Fark yaratacak kapasite ve potansiyelinize yürekten inanıyoruz” diyerek tüm mezunlara başarı, sağlık, mutluluk diledi.Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş da “Tüm yeni mezunlarımızı azim ve başarılarından dolayı, kıymetli ailelerimize verdikleri destekleri için, değerli meslektaşlarımı ise büyük bir özveri ile sundukları akademik katkılardan dolayı kutluyorum. Mezunlarımızın yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.Mezun veren fakülteler adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu ise “Öğrencilerimizi, esnek ve yaratıcı, eleştirel düşünme yeteneğine sahip ve kendi kültürleri dışındaki kültürlere uyum sağlayabilecek, girişimcilik duygusuna sahip, toplumsal ve çevresel sorumluluklarının bilincinde olan bireyler olarak mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.Törende tüm Türk öğrenciler adına konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bölüm birincisi Ömer Faruk Köfte ise “Bugün burada hayalini kurduğumuz üniversiteden mezun oluyoruz. Mezuniyet günü geldiğinde sevincimizin bu kadar buruk olacağını hiç tahmin etmemiştim” sözleri ile duygularını ifade etti.Törende tüm uluslararası öğrenciler adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bölüm birincisi Fariza Farid Memon da “Yakın Doğu Üniversitesi’nde edindiğimiz birikimle bizlere, toplumlarımıza fayda sağlayabileceğimiz bir geleceğin kapıları açıldı” ifadesini kullandı.