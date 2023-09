Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsüne üç katlı yeni okul binası

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde tamamlanan 10 bin metrekarelik yeni okul binası yarın öğrencilere hizmet vermeye başlayacak

Kreşten koleje, İngilizce Program dahil bütün kademelerde eğitim veren Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, iki bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası standartlara uygun çok amaçlı spor salonu, 750 bin basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sunan Büyük Kütüphane ve pek çok akademik ve sosyal olanağı ile Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi halkına hizmet veren Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor.

Oluşan öğrenci talebini karşılamak üzere yatırımına başlanan 10 bin metrekare kapalı ve açık alana sahip olan yeni okul binası ve açık spor alanları yeni eğitim döneminin başlaması ile birlikte 13 Eylül Çarşamba günü öğrencilere hizmet vermeye başlayacak. Üç kattan oluşan yeni okul binasında; 380 kişi kapasiteli açık amfitiyatro, 40 ila 50 metre kare arası 38 adet derslik, üç bilgisayar laboratuvarı, iki müzik çalışma odası, iki resim ve bir de müzik odası bulunuyor. Binada ayrıca tam donanımlı birer kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarı da yer alıyor. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayabileceği kantin, kafeterya ve yemekhane bölümlerinin de özenle tasarlandığı yeni okul binasında öğretmenler için de idari ofisler yer alıyor.

HER KADEMEDE DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM!

Kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamında eğitim verilen Yakın Doğu Kolejleri; uluslararası bir ortamda uluslararası bir eğitim modelini benimseyerek uygulamaya devam ediyor. Güçlendirdiği fiziki koşullar yanında kreş hizmetini de 0-2 yaş grubunu da kapsayacak şekilde genişleten Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Kampüsü de kreşten koleje her seviyede öğrencisini nitelikli eğitim olanağı ile buluşturmaya devam ediyor. Cambridge Uluslararası Programı uygulanan “İngilizce Program” ile öğrencilerine İngiliz eğitim müfredatı ile eğitim olanağı da sunan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, bölgenin nitelikli eğitim ihtiyacını her kademede karşılıyor.

Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’ne olan öğrenci talebini karşılamak üzere tamamladıkları 10 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip yeni okul binasının yeni eğitim dönemiyle birlikte hizmete açılacağını söyleyen Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, “Yeni okul binamızla, tam donanımlı bir kampüste verdiğimiz dünya standartlarındaki eğitimi daha fazla öğrenciyle buluşturacağız” ifadesini kullandı.

Üç kattan oluşan yeni okul binasında; 380 kişi kapasiteli açık amfitiyatronun yanı sıra 38 adet derslik, üç bilgisayar laboratuvarı, iki müzik çalışma odası, iki resim ve bir müzik odası ile tam donanımlı birer kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarının yer aldığını söyleyen İdris, “tam donanımlı yeni okul binamızla birlikte, çocuklarımızı topluma faydalı, bilinçli ve çok yönlü bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin Cambridge ve EDEXCEL sınav merkezi olarak öğrencilerine önemli olanaklar sunduğunu hatırlatan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Müdürü İlknur Şemi ise yeni okul binası ile birlikte bu olanakları daha fazla öğrenciye ulaştıracak olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yabancı dil ve akademik gelişimin yanı sıra öğrencileri sosyal, kültürel ve sportif anlamda da geliştirmek için önemli olanaklar sunduklarını söyleyen İlknur Şemi, “Kampüsümüzde bulunan spor salonları, sanat atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ve eğitici park ile öğrenciler nitelikli vakit geçirirken, bireysel veya grup olarak katıldıkları etkinliklerle sosyalleşmeyi de öğreniyor” ifadesini kullandı.