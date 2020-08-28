Yakın Doğu Yeniboğaziçi kampüsü 14 Eylül’de hizmete hazır

Emsalsiz modern eğitim ve altyapısı ile 42 yıllık tecrübesini Gazimağusa bölgesine taşıyan Yakın Doğu Okullarının Yeniboğaziçi kampüsü 14 Eylül’de eğitime hazır hale getirildi

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kreş, Anaokul, İlkokul ve Koleji 14 Eylül’de Yeni Dönem Eğitime Hazır.Emsalsiz modern eğitim ve altyapısı ile 42 yıllık tecrübesini Gazimağusa bölgesine taşıyan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi kampüsü Milli Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu okulların açılması kararı ile 14 Eylül’de eğitime hazır.Yakın Doğu Koleji’nden yapılan açıklamada, Yeniboğaziçi’nde tüm inşası tamamlanan Yakın Doğu Koleji kampüsünün temizlik faaliyetleri ve fiziksel düzenlemelerin yapıldığı, sınıfların korona virüs önlemlerine karşı sosyal mesafeye göre düzenlendiği, gerekli hijyen koşullarının tamamlanarak 14 Eylül 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu.Gazimağusa bölgesinde güven veren eğitim ihtiyacını giderecek olan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, son eğitim teknolojilerinin yer aldığı lobratuvarlarla inşa ettiği sosyal ve güvenli bir kampüste, okul öncesinden liseye kadar uluslararası standartlarda İngilizce dil eğitimi, çift dilli eğitim, üçüncü yabancı dil eğitimi ile yabancı dil bilen aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirecek.Yabancı dil eğitimine temelden başlayan Yakın Doğu Okul Öncesinde, Cambridge University Press ile işbirliği çerçevesinde yürütülen “Çift Dilli” eğitim uygulaması ile sınıflarda bir Türk anaokulu öğretmeni ve anadili İngilizce olan (native speaker) bir anaokulu öğretmeni ile Türkçe ve İngilizce ders anlatımı eş zamanlı olarak anlatılacak. Öğrencilerin farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışması amacıyla Fransızca da ikinci yabancı dil olarak eğitim müfredatında yer alıyor. Yakın Doğu İlkokulu’nda Cambridge Üniversitesi ile yaptığı müfredat çalışmaları sonucunda Cambridge International Primary programı ile İngilizce dersleri haricinde Matematik, Fen ve Bilgisayar dersleri İngilizce olarak işlenecek.Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi, interaktif eğitim gerçekleştirilebilen çağdaş teknolojik donanıma sahip sınıfları, fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları, çok amaçlı gösteri ve toplantı salonları, açık spor alanları, yemekhaneleri ile donatılan ayrıcalıklı bir kampüste eğitim verecek. Laboratuarların yanı sıra tüm sınıflarda akıllı tahta, görsel ve işitsel ekipmanlarla uygulamalı ders faaliyetleri gerçekleştirilecek.Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Kolejinde öğrenci olmanın ayrıcalığını Gazimağusa bölgesine taşımanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Yakın Doğu Koleji Ortaeğitim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, tüm inşaatı tamamlanan Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi kampüsünün temizlik ve düzenleme işlemlerinin tamamlanarak eksiksiz bir şekilde 14 Eylül’de eğitime başlayacağını belirtti.Eğitim faaliyetlerine daha önce 1 Eylül tarihinde başlayacaklarını duyurduklarını anımsatan Aligüllü, Covid-19 salgınıyla etkin mücadele edilmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu karar doğrultusunda eğitime 14 Eylül’de yüz yüze başlayacaklarını kaydetti.Yeni eğitim ve öğreitm yılına heyecan ve gururla başlayacaklarını ifade eden Aligüllü, “İnşaat başladığı andan itibaren tüm süreci yakından takip ettik. Yenilikçi eğitim modellerimizi eksiksiz uygulamak için fiziksel olarak eksiksiz bir kampüs meydana getirdik. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulu barındıran çok özel ve güzel bir kampüs inşaa ettik. Temizlik ve sınıf düzenlemeleri yapılan Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi kampüsü, tüm hijyen kuralları da gözetilerek, eksiksik bir şekilde eğitim verecek. Farklı metotlar uygulanan ve teknoloji odaklı eğitim müfredatı, yabancı dil eğitimi, sosyal eğitim, akademik eğitim, sanat-spor eğitimi ile çocuklarımıza entellektüel birikim kazandırarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı