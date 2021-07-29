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Yakın Doğu Kolejleri tüm öğrencilerini sigortaladı

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Yakın Doğu Kolejleri, kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim alan tüm öğrencilerinin eğitim hayatlarını Near East Hayat Eğitim Sigortası ile güvence altına aldı

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Yakın Doğu Kolejleri tüm öğrencilerini sigortaladı

Yakın Doğu Kolejleri ve Near East Hayat iş birliği ile hayata geçirilen Eğitim Sigortası ile Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Kolejinde kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim gören tüm öğrencilerin eğitim hayatları güvence altına alındı. Bütün sigorta primlerinin Yakın Doğu Oluşumu tarafından karşılanacağı Near East Hayat Eğitim Sigortası’ndan kurum okullarında eğitim gören bütün öğrenciler hiçbir ücret ödemeden faydalanabilecek.
Yakın Doğu Kolejleri ve Near East Hayat iş birliği ile hayata geçirilen Eğitim Sigortası, öğrencilerin eğitim hayatlarının yarıda kalma riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Eğitim Sigortası ile ebeveynlerinden birinin kaybı halinde, liseden mezun oluncaya kadar öğrencinin bütün eğitim harcamalarını Near East Hayat üstlenecek.
Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kreşten liseye kadar okullarında eğitim gören her öğrencinin Yakın Doğu Ailesi’nin bir parçası olduğuna vurgu yaparak “Near East Hayat ile başlattığımız Eğitim Sigortası ile Yakın Doğu Ailesi’nin birer parçası olan her öğrencimizin eğitim hayatını güvence altına alıyoruz” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Günsel, Yakın Doğu Kolejlerinde eğitim gören her öğrencinin hiçbir ek ücret ödemeden Eğitim Sigortsı’ndan yararlanacağını da sözlerine ekledi.
 “Eğitim Sigortası ile çocuklarımızın yarınlarını bugünden koruma altına alıyoruz” diyen Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün ise “Kreşten üniversiteye eğitimin her kademesinde yer alan ve kendini eğitime adamış Günsel Ailesi’nin, ada halkının refahı için kurduğu ve gelişimini sürdürmekte olan Yakın Doğu Oluşumunun bir parçası olarak, bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.
 
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