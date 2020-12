Yakın Doğu kalitesi, Girne’ye taşınıyor

Yakın Doğu Koleji, Lefkoşa ve Yeniboğaziçi’nden sonra ve Girne’de de önemli bir ihtiyacı giderecek.Dr. Suat Günsel Girne Koleji,kreş ve okul öncesi eğitimine Şubat 2021’de,ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine ise Eylül 2021’de başlayacak

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz’dan oluşan heyet, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.Heyet, kreş ve okul öncesi eğitimine Şubat 2021’de, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine ise Eylül 2021’de başlayacak olan Dr. Suat Günsel Girne Kolejinin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler vererek Nidai Güngördü ile fikir alışverişinde bulundu.Girne Belediye Başkanı, Günsel Ailesi’nin Girne’de eğitime başlayacak olan Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin yanı sıra Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na devretmek üzere bir ilkokul da inşa edeceğini hatırlatarak, “Günsel Ailesi’nin Okul Projelerine Tam Destek Veriyoruz” ifadesini kullandı.“Hem mimari açıdan hem de sunacağı eğitim ve istihdam olanakları bakımından Girne bölgesinde önemli bir role sahip olacak olan Dr. Suat Günsel Girne Koleji düzenleyici, destekleyici ve özendirici bir yatırım olacak” diyen Nidai Güngördü, Yakın Doğu Heyetine okulla ilgili önerilerini de iletti. “Bölgemize yapılan eğitim yatırımları son derece gurur ve mutluluk verici” diyen Nidai Güngördü, “Günsel Ailesi’nin ülkemizin 6 ilçesinin her birinde ilkokul inşa ederek milli eğitim bakanlığı ilköğretim müdürlüğüne teslim edecek olmasını da sonuna kadar gönülden destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan ziyarette, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin bölgeye sağlayacağı avantajlar ile eğitim vizyonu hakkında bilgiler aktardı.Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştireceği kampüsler inşa ettiklerinden söz eden Doç. Dr. Tüzünkan, çift dilli eğitim, üçüncü yabancı dil eğitimi, bilim, spor ve sanat çalışmalarıyla bütünlükçü bir eğitim anlayışıyla öğrencileri hayata hazırladıklarını söyledi.42 yıllık Yakın Doğu eğitim tecrübesi ile güven veren kalitesini Girneli çocuklarla buluşturacak olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Doç Dr. Tüzünkan, gelecek nesiller için yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Yeni kolejin, sadece eğitim bakımından değil bölgenin canlanması ve istihdam bakımından da önemli avantajlar sağlayacağına vurgu yapan Doç. Dr. Murat Tüzünkan, çağdaş eğitim alt yapısı ile okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimde bir marka haline gelen Yakın Doğu geleneğini adanın her bölgesine taşıyacaklarını söyledi.Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan Yakın Doğu Kolejinin Lefkoşa ve Yeniboğaziçi’nden sonra ve Girne bölgesinde de önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.Asım İdris, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ile öğrenci merkezli eğitim anlayışını Girne'ye taşıyacaklarını söyledi. Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin sunacağı eğitim olanaklarından bahseden İdris, “Okulumuzda, Cambridge ve Pearson Edexcel müfredatı uygulanacak, Almanca ve Fransızca ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulacak. Öğrenci seviyelerine uygun olarak birebir etütler, okul takviye çalışmaları, IGCSE ve GCE sınav hazırlıkları yanında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle bilgiyi üreterek yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak çok yönlü nesiller yetiştireceğiz” dedi.Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü de, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin Şubat 2021’de Kreş ve Okul Öncesinde eğitime başlayacağını anımsatarak, yeni öğrencilerini kucaklayacak olmanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi.Okul öncesinden itibaren çocuklara uygulanacak eğitimlerden söz eden Ertan Aligüllü, İngilizce ve çift dilli eğitim, Fransızca, mindfullnes ve değerler eğitimi, sanat, bilim ve müzik atölyeleri yürüterek her öğrencinin en az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz ise, yeni kolejin eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak, Girne kenti ve bölgesi yanında ülkenin eğitim seviyesini yükselteceğini belirtti.Yabancı dil eğitiminin temelden başlayacağı Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde, çocukların gelecek yaşamlarına sıcak bir ortamda başlayacağından söz eden Yılmaz, sosyal ve sportif faaliyetler ile bilgi ve beceriyle donatılmış bireyler yetiştirdiklerini söyledi. Şubat 2021’de Kreş ve Okul Öncesi, Eylül 2021’de ise ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerinde eğitime başlatacaklarını belirten İzzet Yılmaz, “ Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin bölgeye istihdam, ekonomik ve sosyal hareketlilik yanında Girneli çocuklara nitelikli eğitim alarak geleceğe emin adımlarla yürüme fırsatı sağlayacak olmasından mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.