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Veliler isyanda

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Alsancak İlkokulu ile Alsancak Anaokulu velileri, öğretmen eksikliğini protesto etti. Veliler “Yönetemeyecekseniz, bırakın o koltukları gidin" diyerek tepkilerini dile getirdi

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Veliler isyanda
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Alsancak İlkokulu ile Alsancak Anaokulu velileri, eksik öğretmen sorununu protesto etmek adına okul önünde eylem ve basın açıklaması düzenledi.
Eyleme, KTÖS de destek verdi. Eylemde 9 öğretmenin hantal bürokrasiye takıldığı, bu nedenle söz konusu öğretmenlerin bir türlü görev başına getirilmediği belirtildi.
Okul aile birlikleri tarafından yapılan açıklamalarda, eğer bugün 9 öğretmenin göreve başlamaması halinde eylemin Eğitim Bakanlığı önüne taşınacağı ifade edildi.
Alsancak İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Derviş Şah, okul önünde yaptığı basın açıklamasında, "Bakanlık öğretmen eksikliği ile ilgili hiçbir faaliyet göstermiyor. Her şeyi okul aile birliklerine yıktı. Madem öyle okulları okul aile birlikleri yönetsin" dedi.
"3 gündür çocuklara laik bir eğitim veremedik. Yok yarın yok bugün atanacak diye ertelediler" diyen Şah, "Başbakan bizi duyuyorsa o da buraya gelsin sorunları dinlesin. Her şeyi okul aile birliğine, velilere yıkılıyor. Eğer yapamayacaksanız söyleyin, inisiyatif alalım. Öğretmenleri biz getirelim" şeklinde konuştu.
Anaokul Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise eylemde “Bakanlığın aslında basında aylardır verdiği sözlerin aslında yalan olduğunu veliler olarak görüyoruz. Külliyen yalan. 9 öğretmen göreve neden başlayamıyor? Bıraksınlar artık popülizm yaparak idare etmeyi" dedi.
Serdaroğlu, "Devlet okulunda eğitim almaya çalışıyoruz ama her şeyi veliler ödüyor. Buradaki vatandaşların hiçbirinin gücü yok 140 bin TL özel okula para versin. Bizi özel okula mı göndermeye çalışıyorsunuz? Sınıflar yetersiz, hiçbir önlem alınmıyor, nüfus artıyor, altyapı yok" şeklinde konuştu.
"Yönetemeyecekseniz,  bırakın o koltukları gidin. Söz konusu çocuklarsa kimseyi o koltuklarda oturtmayız" diyen Serdaroğlu, "Yarına kadar (bugüne kadar) süre. Eğer yarın (bugün) öğretmenler göreve başlamazsa  okul aile birlikleri olarak bakanlığa yürüyeceğiz. Evine artık Çavuşoğlu diyeceğiz" dedi.

 
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