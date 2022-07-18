Vedat Kaner Eğitim, Spor, Sanat ve Yardım Vakfı 5 öğrenciye burs verecek

Vedat Kaner Eğitim, Spor, Sanat ve Yardım Vakfı, 5 öğrenciye Yükseköğrenim Destek Bursu verecek.

Vakıftan yapılan duyuruda, bursların ihtiyaçlı gençlere yönelik olduğu ve bursun her yıl verileceği belirtildi.

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner, toplumsal fayda amaçlayan, bu yönde organizeolan bir vizyon ile çalışmalarını sürdüren Vakfın, vizyonuna uygun olarak ilk kez bu yıl başlatacakları ve geleneksel hale getirmeyi planladıkları yüksek öğrenim bursunu ihtiyaçlı gençlere vermeye başlayacaklarını açıkladı. Maddi zorluklar yaşayan öğrencilere burs ve eğitim imkanı sağlamak, yurtiçi/yurtdışı eğitimine katkı sağlayan kurumlarla işbirliği yapmanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Kaner, yüksek öğrenim bursunun da bu çerçevede verileceğini ifade etti.

Burs alabilmek için KKTC vatandaşı veya ortaöğretimini KKTC okullarında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerektiğini, başvuruların 10 Ağustos’a kadar kabul edileceği belirtildi.

Başvuruların https://vedatkanervakfi.org/vedatkanervakfi~2022-01.html üzerinden yapılabileceği kaydedildi.