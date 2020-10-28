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"Vaka görülen okullarda gerekli görülen ek önlemler alındı"

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"Vaka görülen okullarda gerekli görülen ek önlemler alındı"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlığa bağlı okullarda 5 öğrencinin ve 2 öğretmenin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığına işaret ederek, vaka görülen okullarda gerekli görülen ek önlemlerin alındığını belirtti.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:
“İlköğretim Dairesi’ne bağlı Değirmenlik İlkokulu’nda 1 öğretmenimizin ve 9 Eylül İlkokulu’nda 1, Levent İlkokulu’nda 1 ve Yakın Doğu İlkokulu’nda 1 öğrencimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Ayrıca Genel Ortaöğretim Dairemiz ve Mesleki Teknik Öğretim Dairemize bağlı Atatürk Meslek Lisesi’nde 1, Demokrasi Ortaokulu’nda 1 öğrencimizin ve Yakın Doğu Koleji’nde eğitim veren 1 öğretmenimizin Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu kapsamda test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerimizin tedavilerine başlanmış olup, söz konusu öğrencilerimizin öğrenim gördüğü okullarda uygulanacak ek önlemler “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu”nda yer alan kurallar çerçevesinde uygulanmaya başlamıştır”

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