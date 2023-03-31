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Üstü uçan çadırda sınav

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Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin eğitim gördüğü çadırın üzeri uçtu, öğrenciler açık iskelet altında sınav çözdü.

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Üstü uçan çadırda sınav
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Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin eğitim gördüğü çadır uçtu, öğrenciler üstü açık iskelet altında sınav çözdü.
Öğrenciler, bahar döneminin ilk sınav haftasında, şiddetli rüzgarın uçurduğu çadırda, olumsuz hava koşulları içerisinde sınava girdi.
Namık Kemal Lisesi öğrenci dahil bazı okullar, binaların depreme karşı riskli durumda olmaları nedeniyle yaklaşık 3 haftadır çadırda eğitim görüyor.
 
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