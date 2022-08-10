Üniversite öğrencileri için Af Yasası gündemde

Bakan Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerinin ilişki kesme ve kayıt dondurma işlemi sonrasında yaşadığı mağduriyetin önlenmesi için ‘Af Yasası’ çıkaracaklarını duyurdu



Üniversite öğrencilerinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için ‘Af Yasası’ çıkarılıyor...

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in konuğu oldu.

İlişki kesme ve kayıt dondurma işlemi sonrasında üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlarla ilgili Bakan Çavuşoğlu, bu konuda bir çalışmalarının olduğunu açıkladı.

Çavuşoğlu, üniversite öğrencileri için Af Yasası çıkaracaklarını belirterek, “Bu konuyu görüşülmesi için Cumhuriyet Meclisi’ne göndereceğiz” dedi.

Yasa ile ilgili savcılık görüşlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Üniversite öğrencilerine müjdemiz olsun” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında 22 yükseköğretim kurumunun tanıtıldığı kitapçık hazırladı.

KKTC’de eğitim faaliyeti yürüten üniversiteler ile Atatürk Öğretmen Akademisi hakkında bilgileri içeren kitapçık, öğrencilerde farkındalık yaratılması ve bilgilendirilmesi amacıyla kullanılacak.

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanarak, belirlenen noktalara dağıtımı yapılacak kitapçığa, http://yobis.mebnet.net/kategori/yayinlarimiz internet adresinden de ulaşılabilecek.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Bahçet Çelebi ve daire personeli bu kapsamda, hazırlanan kitapçığı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na takdim etti.

Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bu çalışmanın da onlardan biri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ortaya koydukları vizyonla yükseköğretimde var olan kalitenin daha da artırılması adına yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi, amaçlarının yükseköğretime en üst düzeyde hizmet vermek olduğunu vurguladı.

