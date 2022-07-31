“Üniversite bölümlerine girebilmek için taban puanı, KKTC’li öğrencilerde aranmayacak”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, GCE A-Level sınav sisteminde eğitim gören KKTC uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere girişinde yaşanan sıkıntıların giderildiğini belirterek, bu konuda herhangi bir tedirginlik duyulmaması çağrısında bulundu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, GCE A-Level sınav sisteminde eğitim gören KKTC uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere girişinde yaşanan sıkıntıların giderildiğini belirterek, bu konuda herhangi bir tedirginlik duyulmaması çağrısında bulundu.

KKTC uyruklu öğrencilere sağlanan YTB bursunun da 30’dan 40 çıkarıldığını bildiren Çavuşoğlu, ülke üniversitelerinin yaşadığı kontenjan sıkıntısına da çözüm bulunduğunu, Türkiye’den gelen öğrenciler için geçen yıla göre kontenjanlarında yüzde 11 artış yapıldığını kaydetti.

Yeni eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kala Bakanlık olarak yapılan hazırlıklara da değinen Çavuşoğlu, büyük emek sarf ederek yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirtti. Yeni eğitim yılı ile birlikte 4 yeni okulun da açılacağını duyuran Çavuşoğlu, “Kitap sorunsuz, öğretmen sorunsuz okullar açmak niyetindeyiz” dedi.



- “Büyük kazanımlarla döndük”

Bakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarıyla 2 gün boyunca yaptıkları Ankara ziyaretinde, yoğun temaslarda bulunduklarını ziyaretin “çok verimli geçtiğini” ve bu ziyaret sonrasında KKTC’ye “büyük kazanımlarla” döndüklerini ifade etti.

Ankara’da bulundukları süre boyunca 10 makamı ve Anıtkabir’i ziyaret ettiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, yapılan görüşmeler ve alınan kararlar ile ilgili TAK’a açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Ankara ziyaretinin en büyük kazanımlardan bir tanesinin; Türkiye Yükseköğretim Kurulu ile (YÖK) yapılan toplantıda, GCE-A Level alanında eğitim gören öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerde yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunması olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin daha önceden almış olduğu bir kararla yabancı uyruklu öğrencileri YÖS Merkezi Sınav ile seçmeye karar vermesinin, farklı bir sınav sistemi olan GCE-A Level eğitimi gören KKTC’li öğrencileri olumsuz etkilediğini anlatan Çavuşoğlu, uluslararası öğrencilerle ilgi alınan kararlarda KKTC’li öğrencilerin ayrı tutulması gerektiği noktasında mutabakata varıldığını duyurdu.

Çavuşoğlu, YÖK ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında gelecek günlerde hazırlanacak bir protokolle, GCE-A Level sisteminde eğitim alan çocukların aldıkları puana göre şeffaf bir sıralamaya girmesi ve bu oluşan listeyle YÖS dışında yerleşmelerinin sağlanacağını belirtti.

Harç miktarlarında yaşanan sorunları da YÖK görüşmesinde dile getirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, bunun TC Devleti’nin meselesi olduğunu, ileriki günlerde iyileştirilmesi yönünde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşeceklerini aktardı.

Çavuşoğlu, “GCE-A Level sistemine ilişkin, Türkiye nezdinden yapılan tartışmalar son bulacaktır. Bir kaç ay içerisinde toparlamış olacağız. Bu sistemde eğitim alan öğrencilerin azalmasını değil artmasını diliyoruz. Bu anlamda bütün üniversiteler, YÖK ve YTB bizimle aynı fikirdeler. Burada bütün velilere duyurumdur. Bu konuda herhangi bir tedirginlik yaşamasınlar. Bu sorun tamamıyla tarihe gömülecek şekilde çözümlenecektir” dedi.

- “Taban puanın kaldırılması, üniversitelere yerleşmelerde büyük kolaylık sağlayacak”

Çavuşoğlu, aynı zamanda, Türkiye’de öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan YKS kontenjanlarının doldurulmasında uygulanan taban puanların kaldırılmasına da karar verildiğini açıkladı.

Taban puanın, KKTC uyruklu öğrencilerde aranmayacağını belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin sadece kendi aralarında bir sıralamaya tabi tutulacaklarını ifade etti.

Bu durumun öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesinde büyük bir kolaylık getireceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, bu konuda mutabakata varmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- “Kontenjan artışı KKTC’nin öğrenci adası olma yönünde destekleyici bir adım”

Çavuşoğlu, YÖK yetkilileriyle yapılan görüşmede, KKTC üniversitelerinde dolmayan bölümlerde yapılan kontenjan kısıtlaması sonucunda Türkiye’den gelen öğrenci sayısının azaldığını ve üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencilerde artış yaşandığını da paylaştıklarını aktardı.

Bu sorunun çözülmesine yönelik KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanlarda kısıtlamanın kaldırılmasına ve geçen yıla oranla yüzde 11 artırılmasına karar verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bu çok sevindirici ve öğrenci adası Kıbrıs’ı destekleyici bir adımdır. Bu anlamda gerek Sayın Fuat Oktay’a gerekse YÖK Başkanı ve heyetine üniversitelerimiz adına müteşekkiriz” dedi.

-“Burs sayısı lisans için artırılmasının yanında, lisansüstü ve doktora programlarını da kapsayacak şekilde düzenlenecek”

Bakan Çavuşoğlu, en önemli ziyaretlerden birinin de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na (YTB) yapıldığını belirterek, bu kurumun üniversite öğrencilerine burs hakkı tanıdığını, 3 yıl önce imzalanan bir protokolle GCE-A Level öğrencilerinin da dahil edildiğini, bu ziyaret sonucunda protokolün geliştirilerek, verilen toplam 30 bursun 40’a çıkarılmasına karar verildiğini aktardı.

Destekleri için YTB Başkanı Abdullah Eren’e teşekkürlerini ileten Bakan Çavuşoğlu, burs imkanlarından istenildiği sayıda lisansüstü ve doktora programları öğrencilerinin de yararlanabileceği şekilde düzenleneceğini belirtti.

“TC Eğitim Bakanı Özer, araç gereç desteği yapmak istediklerini belirtti”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yaptığı görüşmeye de değinen Bakan Çavuşoğlu, Bakan Özer’den hiçbir talepleri olmadığını ancak Bakan’ın kendisinin özellikle katkıda bulunmak istediğini ifade ettiğini, bu kapsamda Bakanlık olarak araç gereç desteği yapacaklarını söyledi.

Yıllardır ülkeye gönderilen öğretmenlerle ilgili bakış açılarını da Bakan Özer’le paylaştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, en nitelikli öğretmenlerin gönderilmesini ve mesleki teknik alanında işbirliğinin devamını talep ettiklerini ifade etti.

Hizmet içi programlarına dahil olmanın önemine de işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye’de öğrenciler için başlatılan eğitim bilişim ağının (EBA), öğretmenler için de ÖBA adıyla kurulduğunu ve Bakan Özer’den bu konuda bilgi aldığını, KKTC’de bu sistemin hayata geçirilmesiyle, hizmet içi eğitimlerde artış olabileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Bakan Özer’in, online eğitim altyapısını geliştirmek amacıyla, okullarda eksik olan 700 adet akıllı tahtayı da tamamlamak istediğini söylediğini ve bu kapsamda kendi ihaleleri kapsamında akıllı tahtaları tedarik ettikçe KKTC’ye yollayacaklarını ifade ettiğini belirtti.

Bakan Özer’in okul standartları oluşturma noktasındaki hedeflerine KKTC’nin de dahil olmasını istediklerini beyan etmesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu anlamda Mahmut hocamıza gösterdiği nezaket ve kadrosunun gösterdiği samimiyet için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

- “Türkiye’nin en önde gelen üniversiteleri, yüksek lisans ve doktora programlarında taleplerimizi karşılama konusunda istekliler”

Çavuşoğlu, Ankara’da bulunduğu süre boyunca ziyaret ettiği Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi yetkilileriyle görüşmelerinde de, bu üniversitelerin KKTC’den gelen öğrencileri alma konusunda çok istekli olduklarını gördüğünü ifade etti.

Üniversitelerin, lisansüstü ve doktora programlarına ilişkin yapılacak taleplerin tümünü karşılayabileceklerini ortaya koyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu üniversitelerin, YÖK’le yapılacak protokolün ardından da lisans programları için de tüm öğrencileri alabileceklerini söyledi.

- “Merkezi Ölçme ve Değerlendirme sınavlarına ilişkin istatistikleri talep ettik”

Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde (ÖSYM) Prof. Dr. Halis Aygün ve heyetiyle yapılan görüşmenin de çok faydalı geçtiğini ve kendilerinden merkezi ölçme ve değerlendirme sınavlarının konu bazlı istatistiklerini talep ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu istatistikleri ve diğer elde edecekleri bilgi birikimlerini eğitim programları oluştururken kullanacaklarını aktardı.

- “Okul sporları alanında bir final müsabakası KKTC’de yapılacak”

Bakan Çavuşoğlu, Bakanlık bürokratlarının Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki muhataplarıyla da görüştüğünü, daha önce imzalanan Gençlik Protokolü kapsamında okullardaki aksaklıkların nasıl giderilebileceğinin konuşulduğunu belirtti.

Okullarda 5’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin okul sporlarına yönlendirildiğini, yaklaşık 32 bin öğrenciden de her yıl 7 bin civarına lisans çıkartıldığını aktaran Çavuşoğlu, bu rakamın yüksek olduğunu ancak daha da yukarıya çıkarmak istediklerini belirtti ve bu kapsamda karar verilecek bir okul sporu alanında final müsabakasının KKTC’de yapılması yönünde karar aldıklarını kaydetti.

“Türk Tarih Kurumu ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, öğretmenlerimize yönelik kurs ve teknik gezilerine devam edecek”

Çavuşoğlu, Türk Tarih Kurumu ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na da birer ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti ve her iki kurumun da farkındalığı ve bilgiyi artırmak ve meslektaşların yakınlaşmalarını sağlamak amacıyla kurslar ve teknik geziler düzenlediklerini aktararak, burada çalışmaların devam edeceğinin bilgisini aldıklarını belirtti.



Çavuşoğlu, Türk Tarih Kurumu’nun lisans üstü ve doktora alanlarında burs imkanı sağlayarak öğretmenlerin gelişimine ve akademisyen yetiştirilmesine de destek vereceğini kaydetti.



-“Bu gayretler yakın zamanda somutlaşacaktır, protokoller ile hayata geçirilecektir”

2 günlük ziyaretlerinde KKTC’ye çok büyük bir destek verilmek istendiğini gözlemlediğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bu gayretler yakın zamanda somutlaşacaktır, protokollerle hayata geçirileceklerdir. Ziyaretlerimizde hem buradaki sorunları dile getirdik, hem sorunları çözdük hem de çözülmesi gereken sorunları takvimledik ve nasıl çözüleceği konusunda prensip anlaşmasına vardık. Bu çalışmalar, ülkemiz insanı için, çocuklarımız içindir. Yoğun bir çalışma trafiği yaptık. Atatürk inkılaplarına inanan ve savunan bir kadroyla bu işleri sürdürmekteyiz. Bu düşüncelerle Anıtkabir’i de ziyaret ettik. Ata’mıza olan bağlılığımızı ifade ettik ve tekrardan aynı duygu ve düşüncelerle, yolumuza devam edeceğimizi vurgulamak isterim”



- “Kitap sorunsuz, öğretmen sorunsuz okullar açmak niyetindeyiz”

Eylül ayında başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı için Bakanlık nezdinde sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, okullarda herhangi bir öğretmen eksikliği yaşanmaması adına Kamu Hizmeti Komisyonu ile münhal sınav tarihini 13 Ağustos’a aldıklarını anımsattı.

“Kitap sorunsuz, öğretmen sorunsuz okullar açmak niyetindeyiz” ifadelerini kullanan Bakan, 2022-23 eğitim öğretim yılının güzel bir yıl olacağına inanç belirterek, 1-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak hizmet içi eğitimler aracılığıyla öğretmenlerin de bu yönde motive olacağını kaydetti.



- “Yeni eğitim yılına 4 yeni okulla gireceğiz”



Yeni eğitim yılında 4 yeni okulun da açılacağı bilgisini veren Çavuşoğlu, Esin Leman Lisesi, Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi, Gazimağusa ve İskele’de ise Dr.Suat Günsel Devlet İlkokulları’nın açılacağını söyledi. Gelecek yıl Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin de eğitime kazandırılmasıyla Gazimağusa’daki sorunun çözüleceğini aktaran Çavuşoğlu, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde ikinci kat için çalışmaların yürütüldüğünü, aynı zamanda İskele’de bir ortaokul, Girne’de bir ilkokul ve Lefke’de bir kolej yapılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bunun yanında, laboratuvar yapımı, sınıf geliştirme ve izolasyon vb. çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, 2019 yılında başlatılan “Laboratuvarsız Okul Kalmasın” projesinde 51 laboratuvar yapma hedefiyle yola çıktılarını hatırlatarak, Avrupa Birliği aracılığıyla edinilen ekipmanın okullara teslim edilmeye başlandığını ancak kalan 11 laboratuvarın tamamlanması için açılan 5 ihalenin müteahhitlerin katılım eksikliğinden dolayı sonuçsuz kaldığını ve yeniden 6’ncı ihaleye çıkmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Bakanlığın, kendi imkanları çerçevesinde yeni eğitim yılı için heyecanla çalıştığını ve personelin de büyük bir özveri gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Bir milleti bir kişi değil, bir millet ayağa kaldırabilir” ifadelerini kullandı ve bu kapsamda okul yapımına destek olan Günsel ailesine, Ertüngü ailesine, Derinel ailesine, Esin Arık ve Eşi Sadık Arık’a ve okullara katkıda bulunan diğer tüm hayırseverlere teşekkürlerini sundu.



