Ankara’da YÖK Başkan Vekilleri ile görüşen Eğitim Bakanı Çavuşoğlu “Ortaya koyduğumuz vizyon ile ülke eğitimini ayağa kaldıracağız” dedi



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sabah saatlerinde heyetiyle birlikte gittiği Ankara'da temaslarına başladı.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaretleri kapsamında, ilk olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekilleri Prof. Dr. Haldun Göktaş ve Prof. Dr. Cevahir Uskurt ile YÖK binasında bir araya geldi.

Bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu görüşmede, iki kurum arasında yükseköğrenimde atılacak adımlar ele alındı.

KKTC yükseköğrenimi için YÖK’ün desteğinin önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ülke gençliğinin ve üniversitelerin yaşadığı birtakım sıkıntıların giderilmesinde “önemli ilerlemeler” kaydettiklerini belirtti.

Bu noktada, karşılıklı iş birliğinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, sıkıntıların giderilmesi konusunda “ortak noktada” buluştuklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, yapılan görüşmeler sonucunda, GCE A-LEVEL sınav sonuçlarına sahip KKTC uyruklu öğrencilerin Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kontenjanlarından yararlanabilmesi konusunda yaşanan sıkıntıyı ve endişeleri, varılan mutabakatla giderdiklerini ifade etti.

Nazım Çavuşoğlu ayrıca, üniversitelerin kontenjan sayılarıyla ilgili taleplerinin de görüşmede ele alındığını söyledi.

Çavuşoğlu, bu kapsamda, daha önce yaptıkları temaslar doğrultusunda, KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanların geçen yıla oranla yüzde 11 arttırıldığını belirterek, Kıbrıs Türkü'ne verdikleri önemli desteklerden dolayı YÖK heyetine teşekkürlerini iletti. Bakan Çavuşoğlu, “Ortaya koyduğumuz vizyon ile ülke eğitimini ayağa kaldıracağız” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’de öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan YKS kontenjanlarının doldurulmasında uygulanan taban puanlarının kaldırıldığını ve KKTC uyruklu öğrencilerin TC üniversitelerine daha kolay yerleşmesinin önünün açıldığını ifade ederek, YÖK tarından atılan bu adımın ülkemiz adına memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

