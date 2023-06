Töre ''Herzaman araştırmaya devam edin''

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı.Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, törende bir konuşma yapan Töre, mezuniyetten sonra yeni bir hayatın başladığını kaydetti ve gençlerin sorumluluklarının daha da arttığını söyledi.Öğrenmenin hayatın her kademesinde devam ettiğine işaret eden Töre, yeni mezunların her zaman araştırmaya ve bilgi edinmeye devam etmelerini istedi.“Güzelyurt’ta üniversite mi açılır?” diyen bazı kesimlere karşı bugün bölgede 2 üniversite olmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Töre, Güzelyurt’ta yapılan her yatırımı desteklediklerini söyledi.Bölgede üniversite açılmasının ardından herkesin “Güzelyurt Türk’tür Türk kalacaktır ve asla Rumlara verilmeyecektir” mesajını aldığını belirten Töre, Güzelyurt’tan asla taviz verilemeyeceğini kaydetti.Töre, “Güzelyurt Körfezi, Yeşilırmak’tan Erenköy’e kadar bizim mavi vatanımızın bir parçasıdır” diyerek Mavi Vatan’dan dan taviz verilemeyeceğini söyledi.KKTC’nin artık milli bir devlet olduğunu ifade eden Töre, bu milli devletin gelişmesinde üniversite ve diğer kurumların da katkılarıyla bilim ile hareket etmenin çok önemli olduğunu söyledi.