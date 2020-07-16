Topluma göre, Eğitim Bakanlığı ve okulların donanımı yetersiz

KTÖS tarafından yaptırılan ve telefon yöntemiyle gerçekleştirilen anket çalışmasında ilköğretimde görev yapan 500 öğretmen ve genel toplumdan 500 kişiyle görüşüldü ve hazırlanan sorular yöneltildi.

Prologue Consulting Direktörü Mine Yücel tarafından hazırlanan ve analizi yapılan çalışmada, ilköğretimde eğitim stratejilerindeki durum tespiti, eğitimdeki yeterlilik/yetersizlik algısı, öğretmenler ve genel toplumun eğitime bakış açısı, beklentileri, talepleri ve karşılaşılan sorunların çözümünün yanı sıra pandemi dönemi yaşanan eksiklikler ve olması gerekenler ortaya konuldu.

YÜZDE 72.2’YE GÖRE “EĞİTİM BAKANLIĞI YETERSİZ”

Yapılan çalışmada, genel toplumun yüzde 72.2’sinin, öğretmenlerin ise yüzde 53.55’inin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı yetersiz bulduğu ortaya çıktı.

Ayrıca genel toplumun yüzde 70.85’inin devlet ilkokullarında verilen eğitim kalitesini yetersiz bulundu.

ÖĞRETMEN VE TOPLUMUN ÇOĞUNLUĞU KTÖS’Ü YETERLİ BULDU

Ankete göre öğretmenlerin yüzde 68.78’inin, genel toplumun ise yüzde 56.29’unun KTÖS’ün çalışmalarını yeterli buldu.

ÖĞRETMENLER EN ÇOK PDR HİZMETLERİ İLE OKUL SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ YETERSİZ BULDU

Çalışmada öğretmenlerin, yüzde 79.63’ü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinin kalitesinin yetersiz olduğunu vurgularken, yüzde 79.47’i ise

okullarda sağlık ve güvenlik durumunun yetersiz buldu.

EN YETERSİZ BULUNAN OKULLARIN DONANIMI, ALTYAPI, SAĞLIK VE GÜVENLİK

Genel toplumda ise en yetersiz bulunan başlıklar okulların donanımı ve altyapı imkânları ile okulların sağlık ve güvenlik durumu olmuştur. Genel toplumun

yüzde 82.53’ü okulların donanımı ve altyapı imkânlarını yetersiz bulurken yüzde 82.19’u ise okulların sağlık ve güvenlik durumunun yetersiz olduğunu

belirtti.

Öğretmenlerin ise yüzde 78.24’ü okulların donanım ve altyapı imkanlarını yetersiz bulundu.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTİMİNDE SORUN DEVAM EDİYOR

Yapılan çalışmada özel gereksinimli bireylerin eğitiminde halen sorunların devam ettiğinin gözlemlendiği kaydedildi.

Öğretmenler arasında özel gereksinimli bireylerin eğitim kalitesini yetersiz bulanların oranın

yüzde 74.12 olduğu tespit edilirken, genel toplumun da yüzde 58.54’ünün bu hizmet kalitesini yetersiz bulduğu ortaya çıktı.

DERS KİTAPLARI VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME GELİŞTİRİLMELİ

Öte yandan öğretmenlerin yüzde 57.34’ü, genel toplumun ise yüzde 64.21’i ilkokul eğitim programları, ders kitapları ve ölçme değerlendirme kapasitesini

yetersiz buldu.

VELİLERİN İŞBİRLİĞİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM YETERSİZ

Öğretmenlerin yüzde 65.31’i velilerin iş birliği ve yaklaşımlarını yetersiz bulurken 63.39’u ise yönetici ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin

kalitesinin yetersiz olduğunu belirtti.

PANDEMİ DÖNEMİ

Çalışmada katılımcılara pandemi dönemiyle ilgili sorular da soruldu. Buna göre genel toplum devlet televizyonunda verilen eğitimin kalitesini en yetersiz

uygulama olarak değerlendirirken, öğretmenler Eğitim Bakanlığı’nın merkezi sınavlara ilişkin aldığı kararı da en yetersiz başlık olarak buldu.

“BAKANLIK ÖĞRENCİYE YETERİ KADAR ERİŞEMEDİ”

Yapılan çalışmada, yarıdan fazla öğretmen ve genel toplum katılımcısı, pandemi döneminde bakanlığın kamu okullarında eğitim gören öğrencilerin genelinin uzaktan eğitime erişebilirliğini sağlama durumunu yetersiz buldu.

Devlet televizyonunda verilen eğitim kalitesi yarıdan fazla öğretmen tarafından yetersiz bulunurken toplumun yüzde 65.66’sı da bu hizmeti yetersiz buldu.

Eğitim Bakanlığı’nın merkezi sınavlara ilişkin aldığı kararlar öğretmenlerin yüzde 61.93’ü, genel toplumun ise yüzde 59.26’sı tarafından yetersiz bulundu.

“BAKANLIK PAYDAŞLARIYLA YETERLİ İŞBİRLİĞİ YAPMADI”

Ayrıca pandemi döneminde öğretmenlerin yüzde 60.7’si, Bakanlığın salgın sürecinde eğitim paydaşları (sendika, STO, üniversite, yerel yönetim ve aileler) ile iş birliği yapmadığını belirtti.

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLER UZAKTAN EĞİTİMDEN YARARLANAMADI

Öğretmenlerin yüzde 73.92’si, genel toplumdan katılımcıların ise yüzde 71.29’u dezavantajlı öğrencilerin salgın döneminde uzaktan eğitimden yararlanma

durumlarını yetersiz buldu.

Öğretmenlerin yüzde 61.86’sı salgın döneminde ailelerin çocuklarının eğitimine ilişkin eğitim bakanlığı, okul ve öğretmenlerle ilişki kurmadığını belirtti.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM…

Eğitimde yeni dönemde yapılması gerekenlere ilişkin öğretmen görüşlerinde öne çıkan iki başlık, Eğitim Bakanlığı’nda uzaktan eğitim biriminin kurulması ve öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik hizmet içi eğitim almaları oldu.

Öğretmenlerin yüzde 97.75’i, Eğitim Bakanlığı’nda uzaktan eğitim biriminin kurulması gerektiğini, yüzde 96.74’ü ise öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik hizmet içi eğitim almaları gerektiğini belirtti.

Eğitimde yeni dönemde yapılması gerekenlere ilişkin genel toplum görüşlerinde ise öne çıkan iki başlık, öğrencilerin pandemiyle baş edebilmeleri için okullardaki PDR hizmetlerinin geliştirilmesi ve 2019-2020 Bahar Dönemi eğitim kayıplarının giderilmesi için çalışmalar yürütülmesi olarak sıralandı.

Genel toplumun yüzde 97.91’i öğrencilerin pandemiyle baş edebilmeleri için PDR hizmetlerinin geliştirilmesi, yüzde 98.08’i ise 2019-2020 Bahar Dönemindeki eğitim kayıplarının giderilmesi için çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.

ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI DA ÖLÇÜLDÜ

KTÖS’ün yaptırdığı araştırmada, ilköğretimde alternatif eğitim uygulamalarına ne derece yer verildiğini tespit etmek için öğretmenlere ve topluma sorular yöneltildi. Alternatif eğitim uygulamalarında öğretmenler hiç uygulanmayan veya en az uygulanan beş başlığı şöyle belirledi:

“LGBT konularına duyarlılık, anadili Türkçe olmayan öğrencilere hazırlık, toplumsal cinsiyet eğitimi, şiddet karşıtlığına yönelik eğitim, zorbalığı

engelleyici yaklaşımlar.”

Alternatif eğitim uygulamalarında genel toplumun hiç uygulanmayan veya en az uygulanan beş başlığı şöyle belirledi:

“LGBT konularına duyarlılık, istismarı engelleyici yaklaşımlar şiddet karşıtlığına yönelik eğitim, zorbalığı engelleyici yaklaşımlar, toplumsal cinsiyet eğitimi.”