TİKA’nın devlet ilkokullarında başlattığı eğitim projesi sürüyor

TİKA’nın devlet ilkokullarına yönelik başlattığı "Geleceğimiz Çevre ve Çocuklar" isimli eğitim projesi sürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Program Ofisi’nin, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde devlet ilkokulu öğrencilerine yönelik başlattığı "Geleceğimiz Çevre ve Çocuklar" isimli eğitim projesi sürüyor. Bu çerçevede, ilk olarak programa alınan Alayköy İlkokulu’nda mart ayında başlayan eğitim programı bugün tamamlandı.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi’nin, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde devlet ilkokulu öğrencilerine yönelik başlattığı "Geleceğimiz Çevre ve Çocuklar" isimli eğitim projesi kapsamında, KKTC'deki 50 devlet okulunda toplam 350 saatlik ders verilmesi planlanıyor. İlk olarak Alayköy İlkokulu’nda tamamlanan derslerin ardından, eylül ayında başlayacak yeni öğrenim yılı ile diğer okullarda da eğitimler başlayacak.

TİKA Lefkoşa Koordinatörü Küçükçavuş: “Çocukların geleceğe ve çevreye bilinçle sahip çıkmalarını sağlamayı hedefliyoruz”

Alayköy İlkokulu’nda Eğitimci Gözen Vural tarafından verilen ders sırasında, TİKA Lefkoşa Koordinatörü Pınar Özcan Küçükçavuş okulu ziyaret ederek, eğitime katılan öğrencilere güzel bir yaz tatili ve gelecek eğitim döneminde başarılar diledi.

Alayköy İlkokulu’nun kendileri için öneminden bahseden Küçükçavuş, geçen yıl okula bir çocuk oyun alanı yaptıklarını hatırlatarak, eğitim projesine de bu okuldan başladıklarını belirtti. Başlattıkları eğitim projesi ile çocukların geleceğe ve çevreye bilinçle sahip çıkmalarını sağlamayı hedeflediklerini anlatan Küçükçavuş, bu çerçevede çocuklara katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Alayköy İlkokulu Müdürü Ünbay: “Robotik kodlama eğitiminin küçük yaşlarda başlaması önemli”

Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay ise, dünyada çok hızlı bir teknolojik değişim yaşandığını belirterek buna hazır olmanın ve robotik kodlama eğitiminin küçük yaşlarda başlamasının önemine değindi. Alayköy İlkokulu’nun robotik kodlama ile TEKNOFEST’e katıldığını aktaran Ünbay, okulun ikinci aşamada az bir puanla elendiğini ancak bu yarışmanın öğrenciler için çok önemli bir deneyim olduğunu anlattı.

Ardından, TİKA Lefkoşa Koordinatörü Pınar Özcan Küçükçavuş, Alayköy İlkokulu’nun TEKNOFEST’e katıldığı projeleri inceledi.

-Geleceğimiz Çevre ve Çocuklar

Öte yandan, TİKA Lefkoşa Program Ofisi’nden edinilen bilgiye göre, mart ayında Alayköy İlkokulu’nda başlayan program, eylül ayında başlayacak yeni öğrenim yılında diğer devlet okullarında devam edecek. İçinde bulunduğumuz öğrenim yılında 70 saatlik eğitim tamamlanırken, proje kapsamında toplam 50 devlet okulunda toplam 350 saatlik ders verilmesi planlanıyor.

Masterkids Education

ile birlikte yürütülen ve çocukların çevre eğitimi ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiği eğitimde; ilkokul öğrencileri iPad'ler aracılığıyla çevre ve yenilenebilir enerji konulu kısa filmler izleme ve bilinçli tüketim, enerji tasarrufu ile doğal kaynakların korunması gibi önemli konuları anlama fırsatı buluyor.

Deney setleriyle pratik uygulamaları da içeren eğitimde; öğrenciler teorik bilgilerini pekiştiriyor, yenilenebilir enerji kaynaklarının nasıl kullanılabileceğini deneyimliyor.

STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) eğitime odaklanan proje, tasarım ve kodlama dersleri ile öğrencilerin becerilerini geliştiriyor.

LEGO'nun özel olarak üretilmiş eğitim setleri sayesinde kendi elektrikli taşıtlarını tasarlayıp inşa eden öğrenciler, tabletler aracılığıyla kodlama becerilerini kullanarak bu taşıtları programlayıp hareket ettirebiliyor.

İlkokul çağındaki çocukların çevre bilinci ile STEAM becerilerini geliştirmelerine; sürdürülebilir bir dünya için bilinçli bireyler halinde geleceğe daha hazırlıklı olmalarına katkı sağlamayı amaçlayan proje, öğrencilerin teknolojiyle etkileşimli ve eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini teşvik ediyor.