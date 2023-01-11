Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Okul Sağlığı Birimi eğitim çalışmaları devam ediyor

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde oluşturulan Okul Sağlığı biriminin eğitim çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde oluşturulan Okul Sağlığı biriminin eğitim çalışmaları devam ediyor.Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile başlatılan eğitimler kapsamında, Dr. Burak Kavuklu, Yrd. Doç. Dr Gülcem Sala Razı ve Dr. Ozan Razı tarafından 21 Aralık tarihinde Lefkoşa Türk Lisesi’nde, 28 Aralık’ta ise Esin Leman Lisesi’nde sigaranın zararları ve sigara bağımlılığı eğitimi yapıldı.Atatürk İlkokulu’nda 22-24 Kasım’da 274 öğrenciye, Alayköy İlkokulu’nda 6 -7 Aralık’ta 333 öğrenciye, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’nda 12 -13 Aralık’ta 146 öğrenciye, Şht Yalçın İlkokulu’nda 19 -20 Aralık’ta 175 öğrenciye, Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu’nda 21 Aralık’ta 79 öğrenciye ise Uzman Hemşire Özlem Durmaz, Uzman Hemşire Dönay Erdoğan ve uzman hemşire Selma Houssain tarafından ise hijyen alışkanlıkları ve diş sağlığı konulu eğitimler verildi.Açıklamada, “Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak halkımızın sağlığını korumak ve geliştirmek için her türlü eğitim ve çalışmalara devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz ve koruyacağız” ifadelerine yer verildi.