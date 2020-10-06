Tedbirli ve dönüşümlü eğitim

1 Ekim' de İlkokul 1. ve 2. sınıflar ile 5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş grubundan sonra dün sabah ilkokul 3, 4 ve 5. sınıflar da dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime başladı

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, dün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda eğitime başlandı.Birçok okulda yığılmanın engellenmesi için birden fazla giriş, çıkış kapısı açıldığı görülürken, öğrenci ve ailelerin maske kuralına çok özen gösterdiği dikkat çekti.Aileler, 'A Kapısı', 'B Kapısı' diye ayrılan okula giriş noktalarında ilk günün bilinmezliğiyle sıkıntılı anlar yaşasa da sorun kısa sürede kapılarda görevlendirilen birçok öğretmen yardımıyla çözüldü.Bazı okullarda, tüm sınıf girişlerine dezenfektan konuldu. Öğrenciler, sınıfa girip yerine otururken de ellerini dezenfekte etti.,Öğrenci sıralarının üzerindeki isimlikler de dikkat çekti. Öğrenciler arasındaki teması kesmek için yapılan uygulama, öğretmenlerden de tam not aldı.Öğrenciler, Covid-19 önlemleri kapsamında sınıflarda daha az öğrenci olması için okullara dönüşümlü gidecek.Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda okullarda eğitime başlanması çerçevesinde, 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liselerde eğitim başlayacak.Ortaokul ve liselerde de öğrenciler dönüşümlü olarak okulda olacak.