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Sunat – Ata Atun İlköğretim Okulu eğitime başlıyor

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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) & Samtay Vakfı ortaklığıyla Suna – Ata Atun İlköğretim Okulu Eylül 2022’de eğitime başlıyor

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Sunat – Ata Atun İlköğretim Okulu eğitime başlıyor

49 ülkede 429 okulu bulunan Türkiye Maarif Vakfı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açtığı TMV & Samtay Vakfı Suna – Ata Atun İlköğretim Okulu okul öncesi ve ilkokul kademelerinde eğitime başlıyor.
Yenilikçi eğitim modeli, teknolojik altyapısı ve güçlü eğitim kadrosu ile geleceğin nesillerini yetiştirmeyi hedefleyen TMV & Samtay Vakfı Suna – Ata Atun İlköğretim Okulu açılışa özel indirim fırsatları ile velilere büyük kolaylık sağlayacak.
Açıklamada Türkiye Maarif Vakfı, Gazimağusa okulundaki akademik ve idari kadrosunu tümüyle yerelden oluşturmakta ve bölgeye güçlü bir istihdam desteği sağlamaktadır" denildi.
 
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