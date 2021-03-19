Sınavlar ertelenebilir

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, okulların yeniden eğitime başlama sürecini yarın değerlendireceklerini söyledi ve sınavların da gerekmesi halinde ertelenebileceğini bildirdi





Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulların yeniden yüz yüze eğitime başlama sürecini cumartesi günü değerlendireceklerini belirterek, bazı sınıfların telafisi olmadığını bu nedenle yapılabilecekleri ayrıntılarıyla değerlendireceklerini kaydetti.

Mecliste konuşan Olgun Amcaoğlu, online eğitim için yapılan çalışmaları anlatarak, “veri yok, açılım yapılmadı” söyleminin doğru olmadığını vurguladı.

Amcaoğlu, özel eğitimin yüz yüze başlaması noktasında da 97 eğitimcinin aşılanmasını talep ettiklerini belirterek, okulların yeniden eğitime başlama sürecinin cumartesi günü değerlendireceklerini söyledi.

Bazı sınıfların telafisi olmadığını, bu nedenle yapılabilecekleri ayrıntılarıyla değerlendireceklerini kaydeden Amcaoğlu, 5 ve 8’inci sınıfların açılımı içinse çalışma yaptıklarını, sınavların da gerekmesi halinde ertelenebileceğini söyledi.

Amcaoğlu, yurt dışından gelen öğrenciler için de 21 üniversite rektörüyle görüştüklerini ve neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini ve üst kurulun onayıyla kademeli olarak mezun olacaklarını kaydetti. Amcaoğlu, dünyanın paralelinde karar aldıklarını anlattı.

Devlet politikası olarak belirlenen yüksek öğrenimde öğrencilerin karantina ücretlerini de devletin ödemesi gerektiğine inandıklarını belirten Amcaoğlu, 21 yıldır bu alanda verilen emeklerin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Hedefin ay sonuna kadar 14 bin öğrencinin adaya getirilmesi olduğunu ifade eden Amcaoğlu, kayıp olarak görünen sürenin de gerekmesi haline yıl sonuna ekleneceğini belirtti.

ÖZYİĞİT

TDP milletvekili Cemal Özyiğit yeniden söz alarak, protokolün, öncekilerle aynı olduğu söyleminin doğru olmadığını ve son protokolde önceden hiç verilmeyen imtiyazlar sağlandığını iddia etti.

Özyiğit devler üniversitelerinin öğrencilerinin karantina ücretlerinin ödenmesini anlayabileceğini ancak özel üniversitelerin öğrencilerin karantina ücretlerinin devlet tarafından ödenmesinin devlet politikası olamayacağını söyledi.

