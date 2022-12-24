Şehit Yalçın İlkokulu’nda öğretmen şiddeti

Şehit Yalçın İlkokulu’nda bir kadın öğretmen, beş öğrenciyi darp etti. Darp edilen çocukların velileri, okula geldi, tepkilerini gösterdi. KTÖS ise okul güvenliği konusuyla dün okulda greve gitti

Şehit Yalçın İlkokulu’nda bir kadın öğretmen, beş öğrenciyi darp etti. Darp edilen çocukların velileri, okula geldi, tepkilerini gösterdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ise (KTÖS), Şehit Yalçın İlkokulu’nda okul güvenliği konusuyla ilgili 08.00-10.20 saatleri arasında greve giderek, basın açıklaması yaptı.

KTÖS yetkilileri, hangi gerekçe ile olursa olsun şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın şiddet kültürü üzerine ciddi önlemler alması gerektiğini ve okul-aile sözleşmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı açıklamada, çarşamba günü okulda istenmeyen olaylar yaşandığını ifade ederek, olayın, hukuki boyutunun aileleri, mesleki boyutunun Eğitim Bakanlığı’nı ve kendilerini ilgilendirdiğini belirtti. Maviş, mesleki boyutuyla ilgili sorunun çözüldüğünü kaydetti.

Şehit Yalçın İlkokulu’nun zor okullardan bir tanesi olduğunu, dezavantajlı gruplara dahil öğrencilerin yoğunlukta olduğunu belirten Maviş, “Onların korunma, beslenme temel gıdaya ulaşmanın yanında sevgi ve diğer ihtiyaçlarıyla da ilgilenen bir okul yönetimi ve öğretmen kadrosuna sahibiz burada” diye konuştu.

Tüm bunlara rağmen Eğitim Bakanlığı’nın ailelerin istekleri ve şikayetlerine zamanında cevap vermemesi nedeniyle ailelerin, çarşamba günü kapı önünde düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığını kaydeden Maviş, buraya kadar bir sorun olmadığını ancak düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırının şiddet kültürü olduğunu belirtti. “Bu sınır çarşamba günü bu okul dahilinde aşılmıştır” diyen Maviş, zedelenen güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Fasıl 159 Ceza Yasası’nda bu sınır aşıldığında neler olabileceğinin yazdığına işaret eden Burak Maviş, “Burası bizim evimizdir ve evimizin içerisinde güvenlikli bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüremez bir noktaya geldik” şeklinde konuştu.

Bu yaklaşımın doğru olmadığını ifade eden Maviş, çarşamba günü yaşanan travmanın onarılması ve aileler, öğrenciler ve veliler arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Şiddetsiz iletişimi, barış kültürünü, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunduklarını dile getiren Maviş, “Ama biz çarşamba günü çocukların gözü önünde şiddet kültürünü yeniden yaşattık ve okulda verdiğimiz eğitimin bir anlamı kalmadı, aileler nezdinde davranışların pekiştirilmemesi noktasında…” ifadelerini kullandı.

Aile-okul sözleşmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Maviş, 6 yıldır Eğitim Bakanlığı’na yazılı olarak hazırladıkları belgeyi sunduklarını, Eğitim Bakanlığı’nın kendi hazırladığı bir belge de olduğunu, ancak bunun uygulamaya konulmadığını söyledi.

Ailelere çağrı yapan KTÖS Genel Sekreteri Maviş, ailelerin, okula gelerek, aile-okul sözleşmesini imzalamalarını istedi.

“2 aydır velilerin ortaya koyduğu görüşlere cevap verecek merci koyamadık” diyen Maviş, okul müdürünün, okul denetmenlerinin de raporları olduğunu ancak bunlara cevap verecek mekanizma oluşturulmadığını söyledi. “Bu bizim ayıbımızdır, bu Eğitim Bakanlığı’nın ayıbıdır” diyen Burak Maviş, bunu düzeltmenin sivil topluma, sendikalara düştüğünü söyledi.

