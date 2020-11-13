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Sanver’den Lefkoşa’ya bir okul daha

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Sanver ailesi, Lefkoşa Kızılbaş bölgesine yeni bir okul inşa ediyor. 8500 metre kare alanı, 20 derslik, dört laboratuvarı ve kafeteryasıyla dizayn edilmiş 600 kişilik okula Esin Leman Lisesi ismi verilecek

Sanver’den Lefkoşa’ya bir okul daha
 
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Esin Sanver Arık, Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yeni yapılacak okul inşaatına ilişkin protokol imzaladı.
İmza töreninden önce konuşma yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, birçok protokole heyecan dolu imzalar attığını fakat bu protokole çok fazla heyecan duyarak imza atacağını söyledi. 
Esin Arık’ın kendisinin gelerek okul yapmak istediğini söylemesinin ardından çalışmalar yaptıklarını ve KKTC’de olmayan standartta bir proje çizildiğini dile getiren Çavuşoğlu, yapılacak okulun ülkeyi kalkındıracak gençleri yetiştirecek olmasının öneminin büyük olduğunu kaydetti.
Okulun yaklaşık bir yıl içerisinde yapılıp Bakanlığa hibe edileceğini  dile getiren Çavuşoğlu, Esin Arık ve eşi Sadık Arık’ın  bu projeyle ülkeyi geleceğe taşıyacak olan nesiller için bir mekan sağlayacak olmalarından duyduğu mutluluğu ifade etti.



Çavuşoğlu, sekiz bin beş yüz metre kare alanı , iki bin altı yüz metre kare kapalı alanı, 20 derslik, dört laboratuvarı, kafeteryasıyla dizayn edilmiş 600 kişilik muhteşem bir okul yapılacağını kaydetti.
Okulun isminin Esin Leman Lisesi olacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Ne mutlu ellerinde bulunan imkanları çar çur etmeyip ülkenin geleceği için kullanıyorlar. Hayır işlediğiniz ve hayırlara motive olduğunu için teşekkür ederim.” dedi.
Esin Sanver Arık da, nicedir eğitim pınarına bir avuç su katma arzusunda olduğunu belirterek,  kendisine bu yolda katkı koyarak destekleyen herkese teşekkür etti. Arık, yapılacak liseyi küçük köyünde ilkokula dahi gidemeyen ve vatana hayırlı evlatlar yetiştirmek için didinen anne ve babasına ithaf etti.
HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da,  ülkenin öncelikli ihtiyacının birliktelik olduğunu dile getirdi.
Okul yapımının geleceği emanet ettikleri çocuklar için büyük önem taşıdığını da söyleyen Manavoğlu  yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diledi.
Sadık Arık ise, okulun en erken zamanda bitirileceğini dile getirdi.
Eşi Esin ve kendi birikimleriyle okul yapma kararı verdiklerini anlatan Arık, okul yapmanın en yararlı iş olduğunu ve geleceğin bakanları ve  başbakanlarının ancak eğitim sayesinde yetişeceğini belirtti.
Konuşmaların ardından Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yapılacak okul için karşılıklı imzalar atıldı.


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