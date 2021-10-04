Salih Gücel’e ödül

Akdeniz Bilim Ekibi’nde Kıbrıs’ı temsil eden YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Gücel, yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve projeler nedeniyle layık görüldüğü ödülü, İspanya eski Başbakanı Zapatero’nun elinden aldı



Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel, yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve projeler nedeniyle layık görüldüğü ödülü, üyesi olduğu Akdeniz Bilim Ekibi onuruna İspanya’nın Alicante şehrinde düzenlenen galada, İspanya eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero’dan aldı.

Avrupa Komisyonu’nun desteği ile Akdeniz Araştırmacıları Gecesi bünyesinde kurulan Akdeniz Bilim Ekibi’nin 11 üyesinden biri olarak seçilen Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel, yürüttüğübilimsel projeler ve doğada yaşayan canlıların korunmasına yönelik çalışmalarıyla layık görüldüğü ödülü, İspanya eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero’nun elinden aldı.

Akdeniz Bilim Ekibi, 24 Eylül'de İspanya’nın Alicante şehrinde gerçekleştirilen galada bir araya geldi. Tarihi bir tren istasyonu olan Casa Mediterráneo (Akdeniz'in Evi) binasında gerçekleştirilen galada, 11 üyeden oluşan Akdeniz Bilim Ekibi; bilim, siyaset, basın ve kültür sanat dünyasından pek çok katılımcıyla buluştu. Düzenlenen gala ile aynı zamanda, Akdeniz'e kıyısı bulunan 23 ülke ve bu ülkelerde yaşayan 500 milyon insanı ilgilendiren sorunların çözülmesi için yürütülen seminer ve konferanslar da tamamlanmış oldu.

Avrupa Komisyonu’nun da desteği çalışmalar yürütecek olan Akdeniz Bilim Ekibi, Akdeniz bölgesinde bulunan 23 ülkenin (Türkiye, Kıbrıs, Arnavutluk, Cezayir, Bosna Hersek, Hırvatistan, Mısır, Fransa, Yunanistan, İran, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Libya, Malta, Fas, Portekiz, Slovenya, İspanya, Suriye, Tunus ve Karadağ) sorunlarına ortak çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca bölgedeki ülkeleri bilim, teknoloji ve yenilik alanında destekleyip, ekonomik ve kültürel olarak önemli ilerlemeler kaydetmeyi amaçlıyor.

Akdeniz Bilim Ekibi üyeliğine seçilen ve yaptığı başarılı çalışmalar ile ödül alan Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel, Akdeniz Bilim Ekibinde seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yürütülen çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür etti. Doğal yaşamın korunması için yürütülen bilimsel çalışmaların sadece Akdeniz ile sınırlı kalmadan bütün dünyaya yayılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Salih Gücel, “Sorunların, bilimsel olarak saptanması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi çok önemli. Ancak bu önerilerin hayata geçebilmesi için Akdeniz ülkelerinin politik antlaşmalarla bunlara bağlayıcılık kazandırması da gerekiyor. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler olarak ortak mirasımızı korumak en önemli sorumluluklarımızdandır” dedi.

