Sadece okul üniforması en az 8 bin TL!

Okul kayıt süreciyle birlikte, okul üniformaları da alınmaya başladı. Ancak artan enflasyondan nasibini alan okul üniformalarının fiyatı, en az yüzde 15 oranında zamlandı

Ülkemizde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlıyor…

Okula hazırlık süreci için veliler ve öğrenciler, alışveriş listesini oluşturdu… Okul kayıt süreciyle birlikte, okul üniformaları da alınmaya başladı. Ancak artan enflasyondan nasibini alan okul üniformalarının fiyatı, en az yüzde 15 oranında zamlandı…

Her okulun üniforma fiyatının farklılık gösterdiği dikkate alındığında, velilerin sadece okul üniformaları için ödeyeceği tutar alınacak miktara göre 8 bin TL ile 14 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Okul üniformalarının içerisinde tişört, pantolon, eşofman, mont, swetshirt, şort-tişört, kravat, kazak yer alıyor. Meslek okullarında tulum yapı inşaat, önlük, harita gömlek gibi kıyafetler de listede yer alıyor.

Fiyat listesine bakıldığında eşofman takım 1.850 TL, Lakos tişört 790 TL, mont 2 bin TL, pantolon 1.250 TL, swetshirt 1.170 TL ile 1.250 TL, şort 750 TL, tişört 650 TL olduğu görülüyor.

Geçen seneki fiyatlarla kıyaslandığında; eşofman takım 1.650 TL’den 1.850 TL’ye, Lakos tişört 570 TL’den 790 TL’ye, mont 1.760 TL’den 2 bin TL’ye, pantolon 1.090 TL’den 1.250 TL’ye, swetshirt kapalı 1.025 TL’dden 1.170 TL’ye ile swetshirt fermuarlı 1.095 TL’den 1.250 TL’ye, şort 660 TL’den 750 TL’ye, kargo gabardin kısa pantolon 890 TL’den 1.020 TL’ye yükseldi.

Alım gücü düşen, geçimini zar zor sağlayan yurttaşın, çocuklarının okula hazırlık için ihtiyaç duyacağı gider kalemini nasıl karşılayacağı oldukça zor görünüyor.