Robotik Kodlama eğitimleri devam ediyor

SOS Çocukköyü’nün çatısı altındaki Girne Gelişim Gençlik Merkezi ve Cyprus Codes ile Telsim sponsorluğunda sürdürülen “Geleceğini Şekillendir” projesi kapsamındaki Robotik Kodlama eğitimleri, Girne’den sonra Lefkoşa’da da başladı. 7-11 yaş grubu çocuklara yönelik kodlama eğitimiyle, çocukların eğlenceli aktiviteler eşliğinde, geleceğin en temel becerilerinden biri olan programlamayla tanışmaları sağlanıyor.
Geçtiğimiz hafta GİGEM binasında başlayan eğitimlere Lefkoşa’da devam ediliyor. Güzelyurt ve Mağusa’daki eğitimler için başvurular çevrimiçi olarak https://cypruscodes.com/robotik-kodlama-turu-kayit.html#kayit linkinden yapılabiliyor.
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