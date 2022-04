Prof. Onur’un makalesine ödül

YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur’un sanal tasarım stüdyolarını incelediği makalesi, 2021’de Clarivate Index’te en çok atıf alan makale ödülü aldı





Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur’un, pandemi döneminde mimarlık eğitiminde yoğun bir şekilde kullanılan sanal tasarım stüdyolarının etkilerini analiz ettiği makalesi, 2021’de Clarivate Index’te en çok atıf alan makale ödülü aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, uzun yıllardır mimarlık eğitiminin tamamlayıcı bir parçası olarak kullanılan sanal tasarım stüdyolarının bir anda mimarlık eğitiminin aslı yöntemlerinden birine dönüştüğü bu dönemi inceleyerek; Yrd. Doç. Dr. Aminreza Iranmanesh ile birlikte bu uygulamanın öğrenciler üzerindeki etkilerini The International Journal Of Art And Design Education - Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Dergisi’nde yayımlanan makale ile irdeledi.

Karantina döneminde bütün öğrenciler için kullanılan sanal tasarım stüdyolarının potansiyel avantajlarını ve eksikliklerini mimarlık bölümündeki öğrencilerin bakış açısından araştıran makale, Prof. Dr. Zeynep Onur’a, 2021’de Clarivate Index’te en çok alıntılanan makale ödülünü de beraberinde getirdi.

Sekiz tasarım stüdyosundan yaklaşık 360 öğrencinin sanal stüdyo deneyimleri değerlendirildiği makale ile sanal tasarım stüdyosunun beklenen öğrenme çıktılarını elde etmedeki etkinliği analiz edildi. Araştırma; pandemi döneminde evlerine geri dönen öğrencilerin, deneyimden görece daha memnun oldukları; bağımsız araştırma yapma ve yeni bilgisayar destekli tasarım yazılımı öğrenme becerilerinde olumlu bir gelişme olduğu; sanal ortamdaki stüdyo eğitimi ile yüz yüze eğitim arasında öğrenim kazanımları bakımından önemli bir fark olmadığı, hatta sanal ortamın daha verimli olduğu gibi çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, “Sanal ortamın; stüdyo eğitiminde, kültürlerarası ve disiplinlerarası iş birliği kapasitesini arttırma konusunda sahip olduğu olanaklar, mimarinin çok boyutlu yönüne hizmet etmesi bakımından vazgeçilmez bir öğrenim ortamı yaratıyor. Geliştirilecek olan teknolojilerin sunabileceği gerçek zamanlı etkileşimler ile sanal ortamı kısıtlayan yönlerin azaltılması ile sanal tasarım stüdyolarının yüz yüze eğitimde gerçekleşen eğitim ortamına daha fazla yaklaşacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.