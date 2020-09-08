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Pandemi gölgesinde yüz yüze eğitim

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Anaokul ile 1 ve 2. sınıf öğrencileri, covid-19 önlemleri çerçevesinde yüz yüze eğitime dün başladı. Öğrenciler okula maskeli ve ateşleri ölçüldükten sonra alındı

Pandemi gölgesinde yüz yüze eğitim
 
10 Mart'ta kapanan okullarda aylar sonra dün ilk zil çaldı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların oryantasyon eğitimi dün başladı.

Şht Ertuğrul ilkokulu'nda öğrenciler kapıda ateşleri ölçülerek içeri alındı, velilerin okula girişine izin verilmedi. 
Salgın, okul bahçesindeki çocuk cıvıltılarını da susturdu. Okul bahçesindeki parklar güvenlik bantlarıyla donatıldı, ilk ders zili öncesi cıvıl cıvıl olması gereken oyun alanlarında derin bir sessizlik hakimdi.

Pandemi gölgesinde çalan ilk okul ziliyle çocuklar her pazartesi toplu olarak okuduğu İstiklal Marşı ve andımız'ı okumadan sınıflara girdi, eğitim haftasına başladı.
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