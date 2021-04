Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde çocuklar için önemli konferans

Dünya Çocuk Konferansı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ev sahipliğinde 21-23 Mayıs’ta KKTC'de yapılacak. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “Bilimsel tartışma ortamı oluşturarak önemli bir vizyon çalışmasına ev sahipliği yapacağız” dedi

KKTC’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, ev sahipliği yapacağı “Dünya Çocuk Konferansı” ile dünya çocuklarının sesi olmaya hazırlanıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Çocuk Konferansı, 21-23 Mayıs tarihlerinde, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öncülüğünde KKTC'de yapılacak. Konferansda, Azerbaycan'dan Slovenya'ya, Bulgaristan’dan Brezilya’ya çok sayıda ülkeden onlarca araştırmacı ve akademisyen bir araya gelerek çocuklarla ilgili her alanda yaptıkları çalışmaları paylaşacak.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’in de “Dünya Çocuklarının Başlıca Sorunları ve Çözümleri için Dayanışmanın Önemi” başlıklı konuşma ile katılacağı Dünya Çocuk Konferansı’nın Düzenleme Kurulu Onursal Başkanlığını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel yapıyor. Düzenleme Kurulu Başkanlığını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ve Bilim Kurulu Başkanlığını da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi’nin yürüttüğü Konferansın Düzenleme ve Bilim Kurullarında aralarında Yakın Doğu Üniversitesi, Tennessee Üniversitesi, Panjab Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Pekin Normal Üniversitesi, Gujarat Üniversitesi, Moskova Sağlık Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Milli Kazak Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve Arap Birliği Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü gibi birçok kurumun temsilcisi de bulunuyor.İlki geçen yıl Ankara’da düzenlenen Dünya Çocuk Konferansı’nın bu yıl KKTC’de düzenlenecek olan ikincisi, pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Kongrede çocuk haklarından eğitime, göçten çocuk işçiliğine, aileden spora, beslenmeden sağlık sorunlarına kadar pek çok konu başlığı tartışılarak önemli bir vizyon çalışması gerçekleştirilecek.Dünya Çocuk Konferansı ile ilgili detaylı bilgiler www.worldchildrenconference.org adresinde yer alıyor.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Çocuk Konferansı Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı Anna Günsel, Dünya Çocuk Konferansı ile çok uluslu bir konferansa KKTC’nin ev sahipliğini sağlamak bir yana, ortaya çıkaracağı sonuçlarla, dünya çocukları için daha yaşanılabilir bir dünya kurma hedefine büyük bir katkı sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Anna Günsel, “İki yıl önce Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ni kurduğumuzda tam olarak bu vizyonu hedefliyorduk” ifadesini kullandı.“Pandemi koşulları olmasaydı Dünya Çocuk Konferansı ile dünya çocuklarını KKTC’de bir araya getirecektik” diyen Anna Günsel, “Merkezine çocukları alan bir bilimsel tartışma ortamı oluşturarak önemli bir vizyon çalışmasına ev sahipliği yapacağız” ifadesini kullandı.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli de ev sahipliği yapacakları Dünya Çocuk Konferansı’nda 50’nin üzerinde ülkeden onlarca bilim insanının bir araya gelerek çocuklarla ilgili yaptıkları son araştırmalarını paylaşacaklarını ifade etti.“Çocuklar için yapılan her güzel şeyin yeni güzellikler doğurduğunu” söyleyen Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak uygulamakta olduğumuz bilim-teknoloji-mühendislik-sanat ve matematik (STEAM) alanlarındaki bütüncül eğitim programlarımızla ilgili bildirilerle katıldığımız geçen yılki dünya çocuk konferansının bu yıl ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” diyerek çocuklarla ilgili bilimsel çalışmalar yapan bütün akademisyenleri de çalışmalarını sunmak üzere Dünya Çocuk Konferansı’na davet etti. Konferansın açılış bölümünde KKTC’li çocuk piyanist Can Sakkaoğlu’nun, performansının yer alacağı bir programla KKTC’nin tanıtımına da katkı sağlayacağı için ayrıca çok mutlu olduklarını ifade eden Prof. Dr. Filiz Meriçli, hep birlikte çok başarılı, verimli ve keyifli bir konferans yaşamayı ve yaşatmayı dilediklerini söyledi.