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Otobüs ve dolmuş yolcu tarifesi ücretlerine yüzde 50 artış

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Otobüs ve dolmuş yolcu tarifesi ücretlerine yüzde 50 artış

Başbakan Ersan Saner’in toplu taşımacılarla gerçekleştirdiği görüşmede minibüs, otobüs ve dolmuş yolcu tarifesi ücretlerine yüzde 50 artış yapılması konusunda uzlaşı sağlandı.

Başbakanlık Halka İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Derneği Başkanı, Menteş Aytaç, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KTÇKAİD) Koordinatörü Uğur Solyalı ve beraberlerindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlık Müsteşarı Aytunç  Şirket,  Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Başbakan Ersan Saner’in ilgililerle yaptığı görüşme uzlaşıyla sonuçlandı ve minibüs, otobüs ve dolmuş yolcu tarifesi ücretlerine yüzde 50 artış yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

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