Orta eğitimde koronavirüs vakaları tavan yaptı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, son bir haftada toplam 344 öğrencinin, 33 öğretmenin ve 8 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bin 134 öğrencinin, 70 öğretmenin ve 2 personelin de temaslı olduğunu açıkladı.
Bakanlık, 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranını yüzde 0,65 olarak duyurdu.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 18-24 Aralık tarihleri arasında okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarıyla ilgili güncel verileri açıkladı.
Buna göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 104 öğrenci ve 6 öğretmen; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 216 öğrenci, 22 öğretmen ve 5 personel; Meslek Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 24 öğrenci, 5 öğretmen ve 3 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Güncel verilere göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 315 öğrenci, 23 öğretmen, 1 personel, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 716 öğrenci, 34 öğretmen, 1 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 103 öğrenci ve 13 öğretmen de koronavirüs temaslısı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.