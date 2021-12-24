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Orta eğitimde koronavirüs vakaları tavan yaptı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın, 18-24 Aralık tarihleri arasında okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarına göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 104 öğrenci ve 6 öğretmen; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 216 öğrenci, 22 öğretmen ve 5 personel;  Meslek Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 24 öğrenci, 5 öğretmen ve 3 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı

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Orta eğitimde koronavirüs vakaları tavan yaptı
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 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, son bir haftada toplam 344 öğrencinin, 33 öğretmenin ve 8 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bin 134 öğrencinin, 70 öğretmenin ve 2 personelin de temaslı olduğunu açıkladı.
Bakanlık, 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranını yüzde 0,65 olarak duyurdu.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 18-24 Aralık tarihleri arasında okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarıyla ilgili güncel verileri açıkladı.
Buna göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 104 öğrenci ve 6 öğretmen; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 216 öğrenci, 22 öğretmen ve 5 personel;  Meslek Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 24 öğrenci, 5 öğretmen ve 3 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Güncel verilere göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 315 öğrenci, 23 öğretmen, 1 personel, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 716 öğrenci, 34 öğretmen, 1 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 103 öğrenci ve 13 öğretmen de koronavirüs temaslısı.
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